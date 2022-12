La brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la Sûreté de la circonscription administrative de Chéraga (Alger) a procédé à l’arrestation de quatre (4) repris de justice soupçonnés d’être impliqués dans une association de malfaiteurs s’adonnant au trafic de drogues et de psychotropes avec possession de différentes armes, a indiqué dimanche un communiqué de la Sûreté de wilaya d’Alger. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger représentés par la BMPJ de la Sûreté de la circonscription administrative de Chéraga ont traité une affaire d’association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de drogues et de psychotropes, avec possession d’armes blanches prohibées (toutes formes confondues) et une arme à feu sans autorisation, a précisé le communiqué, ajoutant que l’opération s’était soldée par l’arrestation de quatre (4) individus repris de justice.

L’affaire a été traitée sous la supervision permanente du procureur de la République territorialement compétent, selon la même source, relevant que les éléments de la BMPJ avaient saisi une arme à feu sous forme de stylo, (4) armes blanches prohibées, un taser et un montant de 149.550.000 centimes.

L’opération a donné lieu également à la saisie de 1.6 kg de cannabis, 1696 comprimés psychotropes et 12 téléphones portables, souligne la même source.

Après parachèvement des procédures en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.

