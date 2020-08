Les éléments de la circonscription Ouest de la Police judiciaire de la Sûreté d’Alger ont arrêté, en un temps record, un individu, auteur présumé du meurtre de son épouse enceinte dans la commune de Beni Messous (Alger), a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du même corps sécuritaire. «Le mis en cause a assassiné son épouse enceinte d’un garçon au septième mois, avant de prendre la fuite», a souligné le communiqué dont une copie est parvenue à l’APS. Après finalisation des procédures légales, le mis en cause a été présenté devant la juridiction compétente qui a ordonné son placement en détention».

Articles similaires