Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de deux individus et saisi une quantité de psychotropes à Sidi M’hamed, indique mercredi un communiqué des mêmes services. Les éléments de la Sûreté ont arrêté deux individus à bord d’un véhicule utilitaire au niveau d’un point de contrôlé dressé dans le territoire de compétence de la sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, précise la même source, relevant qu’une quantité de cannabis a été trouvée sur les deux suspects. Le Parquet territorialement compétent saisi, deux mandats d’extension de compétence ont été délivrés et le domicile des deux mis en cause perquisitionné, ajoute-t-on de même source, soulignant que les investigations et l’exploitation des données techniques avaient permis d’identifier le principal mis en cause, un ressortissant d’un Etat voisin. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les deux mis en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes, conclut le communiqué.

