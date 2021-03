Cinq lions, 3 tigres, 2 renards du désert, 2 singes et 88 perroquets de différentes espèces ont été récupérés par la police et remis aux services du Jardin d’Essai

d’El Hamma.

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé un réseau international, spécialisé dans le trafic d’animaux, et saisi de nombreux animaux sauvages et tropicaux, qui ont été remis aux services du Jardin d’Essai d’El Hamma (Alger), indique mardi un communiqué de ces services.

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la Brigade de recherches et d’interventions (BRI) de la Police judiciaire, ont réussi à « mettre hors d’état de nuire un réseau criminel dangereux pour constitution d’association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic international d’animaux protégés et ce, en vertu des lois internationales et algériennes en vigueur, atteinte aux textes réglementaires régissant une activité commerciale codifiée, possession d’animaux sauvages et tropicaux sans agrément des services spécialisés et vétérinaires, atteinte à la santé publique et exercice d’une activité commerciale sans registre de commerce », précise le communiqué.

« La perquisition, sous la supervision du Parquet compétent, des domiciles et magasins des mis en cause, a donné lieu à la saisie de 5 lions, 3 tigres, 2 renards du désert, 2 singes et 88 perroquets de différentes espèces, qui ont été remis aux services du Jardin d’Essais d’El Hamma », ajoute le communiqué. Les mis en cause, un groupe de 13 personnes, ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut la source.

