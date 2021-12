Les services de la quatrième sûreté urbaine de Oued Koriche relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued (Alger) ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes, a indiqué lundi un communiqué des services de la sûreté de wilaya d’Alger. Selon la même source, les services de la quatrième sûreté urbaine de Oued Koriche relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued (Alger) ont mis hors d’état de nuire un réseau criminel, constitué de trois repris de justice, âgés entre 25 et 35 ans, spécialisé dans le trafic de psychotropes. Après avoir coordonner avec le parquet territorialement compétent pour la prorogation de la compétence, la police a pu identifier la source de ces comprimés achetés d’une pharmacie de manière illégale, précise le communiqué, faisant état de la saisie de 900 comprimés psychotropes et une somme d’argent de 26.700 da en plus de deux téléphones mobiles. Les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, les services de la Sûreté d’Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative d’El Harrach ont traité une affaire liée au vol sous la menace d’armes blanches ce qui a permis l’arrestation de deux mis en cause alors que le troisième est en état de fuite. L’affaire a été déclenchée suite à l’agression d’un vendeur travaillant chez un grossiste en lui volant sous la menace 780 millions cts. En coordination avec la 6e sûreté urbaine à El-Harrach, la brigade de la police judiciaire a pu identifier les deux suspects qui ont été ensuite arrêtés, tout en recouvrant 370 millions cts. Le troisième suspect, en fuite, a été également identifié. Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République, territorialement compétent après finalisation de toutes les procédures juridiques.

