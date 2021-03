Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogues et de psychotropes, indique, mardi, un communiqué du même corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cette opération a été traitée par la Brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida, qui a procédé à l’arrestation de deux suspects et à la saisie de 336 comprimés de psychotropes et un véhicule touristique utilisé au trafic de cette substance. Suite aux investigations, deux autres individus ont été arrêtés avec saisie de 2 kg de cannabis, des armes blanches (couteaux), un deuxième véhicule et une somme d’argent en monnaie nationale de 64.100 DA. Après accomplissement des procédures légales en vigueur, les quatre mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent.

