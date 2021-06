Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté 11 individus impliqués dans deux affaires criminelles séparées relatives à une rixe sur la voie publique avec usage d’armes blanches et trafic de drogues, indique dimanche un communiqué des mêmes services. Les éléments de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Sidi M’hamed ont traité une affaire relative à «une rixe sur la voie publique avec usage d’armes blanches prohibées et atteinte à l’ordre public», précise le communiqué. «Suite à l’exploitation d’informations parvenues à la salle de commandement de la sûreté de wilaya d’Alger faisant état du déclenchement d’une rixe sur la voie publique avec usage d’armes blanches au niveau d’un quartier d’Alger, les éléments de la police ont arrêté 9 suspects et saisi des armes blanches prohibées», ajoute-t-on de même source. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les suspects ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes. S’agissant de la deuxième affaire relative au «trafic de psychotropes et détention d’armes blanches, les mêmes éléments ont arrêté les deux suspects, a noté la source, ajoutant que l’opération avait donné lieu à la saisie de 279 comprimés psychotropes et 3 armes blanches. Après le parachèvement des procédures légales, les deux individus impliqués dans cette affaire ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut la source.

