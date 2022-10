Les services de la sûreté d’Alger ont démantelé un groupe criminel organisé transnational constitué de cinq individus dont un ressortissant étranger, et saisi plus de 15.000 comprimés psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de ces services.

«Les services de la sûreté d’Alger, représentés par la brigade de répression de la criminalité de la 4e circonscription de la police judiciaire de Bouchaoui, ont arrêté cinq repris de justice dont un ressortissant étranger, âgés entre 20 et 50 ans» et saisi «15.427 comprimés psychotropes, 226 millions de centimes, un véhicule, une motocyclette et 7 téléphones portables», précise-t-on de même source.

Les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour «association de malfaiteurs, trafic illicite, transport, stockage et vente de psychotropes au sein d’un groupe criminel organisé transnational avec délit de fuite».

Articles similaires