Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont saisi ,en juillet dernier, plus de 72 kg de cannabis et 21.619 comprimés psychotropes, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Une quantité de 21.619 comprimés psychotropes, 72,633 kg de cannabis, 5,38 g de cocaïne, 38,16 g de héroïne et 7 flacons de solution anesthésiante a été saisie dans le cadre des différentes affaires traitées par les services de la Sûreté d’Alger représentés par les services de la police judiciaire, précise la même source, relevant qu’il s’agit d’actions menées au titre des efforts de lutte contre les différentes formes de criminalité, notamment le trafic de drogue, de psychotropes et de drogues dures. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont, par ailleurs, traité «289 affaires de port d’armes blanches et arrêté 295 individus présentés, après parachèvement des procédures légales, devant les juridictions territorialement compétentes», conclut la source.

