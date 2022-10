PAR MILINA KOUACI

«Surcharge des classes, réduction du nombre de postes budgétaires, manque d’encadrement pédagogique et administratif ne cessent de faire couler beaucoup d’encre. L’ampleur de ces problèmes n’ont épargné aucun des trois cycles de l’Education», dénonce le Cnapeste.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) s’est réuni en session ordinaire, les 5 et 6 octobre dernier au lycée Mohamed-Benteftifa à Blida, et ce, en présence des représentants de 43 wilayas. Le syndicat s’est penché à l’occasion sur les conditions de déroulement de la rentrée scolaire et l’actualité «peu reluisante» du secteur.

Le Cnapeste qualifie, en effet, la rentrée scolaire de «catastrophique et d’exceptionnelle» après la décision d’abandonner l’enseignement par répartition de groupe et de retourner au système d’enseignement habituel. Cela a engendré un «accroissement du problème de surcharge des classes dans les trois cycles et des classes tournantes dans les établissements d’enseignement moyen et secondaire», indique le syndicat dans un communiqué rendu public. Il cite également le manque d’effectif et la réduction de postes budgétaires pédagogiques, générant une pression sur les enseignants. Il plaide à ce propos pour l’ouverture de postes budgétaires à travers l’organisation d’un concours de recrutement externe sur titre.

«Toutes ces défaillances démontrent l’absence d’une vision anticipatrice sur le terrain», estime le syndicat.

Il dénonce, par ailleurs, la «non-prise en charge des enseignants qui viennent d’autres wilayas», en ne leur assurant pas d’hébergement ainsi que le non-règlement des arriérés de salaires.

Dans le cycle primaire, le Cnapeste indique que le poids du cartable est un problème qui persiste, les écoles ne sont pas dotés de tiroirs de rangement ainsi que la non-distribution de la 2ᵉ version du livre scolaire destiné aux élèves de la 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ Années Primaires.



Le Cnapeste attaché à ses revendications

Dans un autre contexte, le Cnapeste a exprimé son attachement à ses revendications socioprofessionnelles. Le syndicat dénonce la baisse du pouvoir d’achat ainsi que la situation sociale des enseignants. Il revendique principalement l’amélioration du pouvoir d’achat, qui connaît une baisse «vertigineuse et sans précédent», ce qui nécessite l’augmentation du salaire de l’enseignant en fonction de la promotion de son statut matériel et moral, et de lui permettre d’acquérir un confort économique et social.

Les enseignants exigent d’accorder «une priorité absolue» au dossier du logement de manière à leur garantir une stabilité et un meilleur rendement professionnel. Cette formation syndicale réitère, par ailleurs, son attachement aux dossiers liés à la médecine du travail, l’actualisation de la prime de zone, ainsi que le droit de départ en retraite anticipée.

Dans un autre volet, le Cnapeste a exigé de la tutelle de lui remettre la première mouture du nouveau statut particulier élaborée par la commission technique chargée du dossier, installée le 25 octobre 2021, en mettant en garde de toucher aux acquis des enseignants.

