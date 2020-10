Dans une interview accordée à The Athletic, le directeur des opérations de Manchester City, Omar Berrada, a ouvert la porte à une arrivée de Lionel Messi chez les Citizens l’été prochain. Le feuilleton Lionel Messi a longtemps agité le mercato estival. Et il en sera inévitablement de même l’été prochain, alors qu’il sera libre de tout contrat s’il ne prolonge pas avec le FC Barcelone d’ici là.

Les premiers candidats à son arrivée commencent donc à préparer le terrain, Manchester City en tête. « Si c’était devenu une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe », a tout d’abord rappelé Omar Berrada, directeurs des opérations des Citizens, dans une interview accordée à The Athletic.



« CELA MONTRE À QUEL POINT CE CLUB A GRANDI »

Le dirigeant l’a clairement fait comprendre : le club mancunien affichera le même opportunisme s’il en a l’occasion l’été prochain. « Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d’envisageable, nous pourrions explorer cette option ». Beaucoup de conditionnel, donc, mais un message plutôt clair sur le fond.

Quoiqu’il en soit, Berrada est ravi que son écurie soit citée dans de telles rumeurs. « Cet été, c’était intéressant de voir toutes les spéculations autour de Messi voulant venir à Manchester City. Cela montre à quel point ce club a grandi, que nous avons une équipe forte et que les tops joueurs veulent venir jouer pour Pep (Guardiola) ». D’éventuelles retrouvailles entre la Pulga et Guardiola ont en tout cas de quoi faire saliver. n

