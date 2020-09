Quelque 800 supporters du Bayern Munich ont rendu leur ticket pour la Supercoupe de l’UEFA demain (20 heures) contre le Séville FC à Budapest, inquiets des risques de contamination au Covid-19, et seuls 1 300 d’entre eux sont encore partants pour le voyage. Côté sévillan, environ 500 personnes ont acheté leur place, selon l’UEFA, qui avait mis au départ 3 000 places à disposition de chacun des deux clubs.

L’instance européenne veut faire de cette Supercoupe un premier test pour un retour du public sur les compétitions européennes, après la tenue à huis clos de la Ligue des champions en août au Portugal. Mais la situation sanitaire s’aggrave non seulement en Hongrie, mais également en Espagne et en Allemagne, dans les pays des deux clubs concernés, le Bayern Munich en tant que vainqueur de la Ligue des champions et le Séville FC comme vainqueur de la Ligue Europa. La jauge autorisée est de 20 000 spectateurs, soit 30 % de la capacité de la Puskas Arena.

Articles similaires