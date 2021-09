L’Union sportive monastrienne s’est offerte sa première supercoupe de Tunisie en battant l’Espérance sportive de Tunis aux tires au but 5-4 (1-1 au terme du temps réglementaire), samedi sur la pelouse du stade de Radès.

Mohamed Ali Ben Romdhane a ouvert le score pour les sang et or dès la 4e, avant que Houssem Teka n’égalise à la 31e.

Les coéquipiers du capitaine Khalil Chammam, ratent ainsi l’occasion de rafler une 6e surpercoupe, la 4e d’affilée, en cédant ce titre à des usémistes qui parviennent à ajouter la supercoupe à la coupe de Tunisie.

