Présent au capital des «Gunners» depuis 2007, l’homme d’affaires américain Stan Kroenke (73 ans) est critiqué de longue date par les supporters pour l’échec du club à conquérir des trophées majeurs depuis son arrivée. La participation d’Arsenal au projet de Super Ligue, une compétition privée et quasi-fermée conçue par douze poids lourds du football européen pour supplanter la Ligue des champions, a également été mal perçue par les fans, même si l’initiative a rapidement tourné au fiasco face au tollé général.

Vendredi, quelque 2 000 supporters ont manifesté contre le propriétaire de leur équipe de coeur avant le match de championnat perdu à domicile contre Everton (1-0). Une éventuelle entrée de Daniel Ek au capital d’Arsenal marquerait une nouvelle étape dans la diversification de ses actifs. En plus de Spotify, désormais coté à New York, le milliardaire suédois a acheté en septembre des parts du producteur de batteries électriques Northvolt. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé vouloir investir un milliard d’euros de sa fortune personnelle dans des « licornes » européennes, ces start-up qui ont dépassé le milliard de dollars de valeur.

