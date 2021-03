Un important éboulement rocheux s’est produit, hier matin, sur le site de Cap Carbon, non loin de la faille du séisme qui a ébranlé Béjaïa jeudi dernier, sans faire de victimes, a annoncé la Protection civile. De gros rochers se sont décrochés du haut de la montagne avec une violence rare, qui a eu pour effet d’abîmer la route bitumée qui se trouve en contrebas et concourus à l’obstruction d’une foison de chemins de promenade au lieudit Meftah, a-t-on précisé. Cet éboulement est le plus important parmi ceux survenus depuis l’avènement du séisme dont les répliques ont, à chaque fois, induit des chutes de pierres et de roches massives, a-t-on indiqué. Lundi dernier, un bloc énorme s’y est précipité, faisant un trou béant dans le sol. Large de 04 mètres, long de 02 mètres et s’élevant sur une hauteur de 1,5 mètres, il s’y est immobilisé quasiment en l’état, fermant de fait, le sentier conduisant au fort «Lemercier» et détruisant une partie du mur de sécurité qui le longe. Cette partie du site se trouve au cœur du Parc national de Gouraya et est réputée pour être l’une des parties les plus visitées de cet espace, qui par ailleurs, constitue le lieu de chute privilégié de tous les fans de cross, footing et sports de montagne. Il n’a pas été fermé, pour la circonstance, mais des appels soutenus ont été lancés par la direction du parc, pour exhorter les habitués et voir les touristes à ne pas s’y rendre en raison des risques encourus. <

