Le procès d’Ali Haddad, qui se déroulait au Tribunal Sidi M’hamd et dans lequel comparaissent notamment les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a été interrompu hier après le décès suite à un malaise de Laifa Ouyahia, avocat et frère de l’ex-patron du RND.

L’avocat Laifa Ouyahia faisait partie du collectif de défense de l’ancien chef de gouvernement, lequel collectif a demandé le report du procès suite au décès de leur confrère, alors que l’audience se tenait avec l’audition durant la matinée de l’ancien patron de l’ETRHB, Ali Haddad, en sa qualité de principal accusé dans l’affaire.

En plus des deux anciens chefs de gouvernement, une pléthore d’anciens ministres devaient passer devant le juge. Il s’agit notamment des anciens ministres des Travaux publics Amara Benyounes, Amar Ghoul, Abdelghani Zaalane,

Boudjama Telai, et les anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi, Bada Mahdjoub, Kadi Abdelkader.

Abdelmalek Boudiaf et Bouchaoureb Abdessalam, en fuite à l’étranger, seront jugés, pour leur part, pour des affaires de corruption liées aux projets de l’autoroute reliant Zéralda à Boudouaou et à la piste d’entrée de la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Alger et de l’usine de ciment à Relizane.

L’ancien patron du FCE, dont les investissements ont prospéré grâce à sa proximité avec la famille Bouteflika, est poursuivi pour «obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation», «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction», «conflit d’intérêts» et «corruption dans la conclusion de marchés publics».

Hier au Tribunal de Sidi M’hamed, ce sont les chiffres astronomiques, révélés par l’enquête préliminaire, dont a bénéficié Haddad à travers des marchés et des crédits bancaires qui ont capté l’attention de présents, selon des témoins. Ces révélations indiquent qu’entre 2000 et 2019, le groupe ETRHB a bénéficié de 124 marchés publics d’un montant de 78 410 milliards de centimes. Le secteur des travaux publics vient en première position avec 99 marchés, pour une enveloppe de 56 430 milliards de centimes, suivi de l’hydraulique avec 23 marchés d’un montant de 21 719 milliards de centimes, puis de l’énergie et des mines avec 2 marchés de plus de 261 milliards de centimes.

Ali Haddad a bénéficié, selon la même enquête, de 452 crédits bancaires pour un montant de 211 000 milliards de centimes, dont 167 000 milliards de centimes, soit 83%, ont été accordés par des banques publiques, à leur tête le CPA (Crédit populaire d’Algérie), avec 73 000 milliards de centimes, soit 43% des montants prêtés.

L’enquête annonce aussi les marchés obtenus par l’ETRHB avec des sociétés étrangères ; le portugais Teixeira, les turcs Mapa et Ozgun, les chinois CSCEC et Chec, l’italien Rizzani Todini, les espagnols OFCC, Inerica, Enyse, comme chefs de file et qui auraient bénéficié des plus grands montants transférés à l’étranger. Ils concernent de nombreuses réalisations majoritairement non achevées, avec de nombreux avenants de complaisance qui ont fait exploser les coûts des projets.

Il s’agit aussi de la ligne du tramway Alger-Est, confiée à l’ETRHB, avec Meditrail et Alstom comme chefs de file, pour un montant de 3 263 milliards de centimes, dont une grande partie, soit 2 300 milliards de centimes, transférée en devises. Après 19 avenants, le coût de cette réalisation a connu une hausse de 88% du montant initial, avec un retard de 9 ans.

Dans le dossier figure également le marché de réalisation de la ligne ferroviaire Oued Tlélat-Colonel Abbas, à Tlemcen, décroché après recours, par l’ETRHB, associé avec FCC, comme chef de file, alors que le groupement turc Alarko-Ozgun, qui a obtenu l’attribution provisoire, était le moins disant, avec un montant de 102,224 milliards de dinars.

Les investigations ont concerné aussi les circonstances de désistement de la cimenterie de Relizane à Ali Haddad, et révélé de «nombreuses anomalies» ayant entaché cette opération, «menée sur intervention» du Premier ministre, mais aussi en vertu d’une résolution du CPE (Conseil des participations de l’Etat), d’une instruction du ministre de l’Industrie, Bouchouareb, et de celle du ministre du Développement industriel et de la Promotion de l’investissement, Amara Benyounès.

Selon l’enquête, ces responsables «se sont unis» pour faire «pression» sur les membres du conseil d’administration du GICA et les «pousser» à entrer, contre leur volonté, dans des négociations avec Haddad pour se retirer de la cimenterie à son profit.

Dans ses réponses au juge, Ali Haddad a nié « les accusations de corruption » et de « privilèges indûment obtenus » défendant la thèse selon laquelle il a « construit sa richesse grâce à l’engagement de sa famille dans le commerce depuis 1963 et que les Haddad détenaient une SPA en 1986… »

Il faut rappeler qu’Ali Haddad a été condamné dans une autre affaire par le même tribunal à 7 ans de prison en décembre dernier, la peine a été réduite en appel à 4 ans de prison en mars. Ouyahia, Sellal, Yousfi, Bedda et Bouchaoureb ont été également condamnés dans la même affaire. Par contre, il s’agit du premier procès pour Amara Benyounès et Amar Ghoul.

Trois ex-ministres, Amar Tou, Karim Djoudi et Abdelkader Bouazgui, ainsi que Mohamed Khenfar, ex-wali d’El Bayadh, ont obtenu un non-lieu dans cette affaire au moment où Abdelkader Zoukh a été déféré devant un autre tribunal pour les mêmes faits.