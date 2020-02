Les mouvements de protestation ne cessent pas de s’accentuer de jour en jour pour revendiquer l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Cette fois, ce sont les habitants de la commune de Sidi Khaled relevant de la daïra de Sidi Lahcen, situé à 10 km du chef-lieu de Sidi Bel Abbès qui ont décidé de faire de la protestation. Ils ont fermé le tronçon routier de la route nationale 95, où un accident de la circulation avait fait le vendredi écoulé, deux morts et un blessé grave, suite à la collision entre un camion et un véhicule léger. Les protestataires ont fermé le tronçon routier pour dénoncer la multiplication des accidents de la circulation qui y sont survenus non pas à cause d’un excès de vitesse mais à cause du canal routier et du mur de soutènement en bordure, construit pour protéger le champ de pommes d’un exploitant agricole privé. Les mécontents exigent l’aménagement de la route d’une double voie et un rondpoint, afin d’éviter les accidents et les nombreuses victimes à chaque fois. Les manifestants décidés de faire entendre leurs voix aux autorités de wilaya ont érigé une tente sur la route et fermé le tronçon routier, créant ainsi le désordre sur la voie publique et interdisant à tout véhicule de circuler. Un dispositif d’éléments de la gendarmerie nationale a été déployé sur place, pour éviter toute mésentente entre les protestataires et les automobilistes et aussi pour y régulariser la circulation. N. B.

