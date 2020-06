La direction générale du centre hospitalo-universitaire « Benbadis » de Constantine (CHUC) a ordonné l’ouverture d’une enquête et procédé à la suspension, à titre conservatoire, de cinq (5) membres du personnel affecté à l’unité Covid, suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux relevant des « négligences » au sein de cette même unité, rapporte, ce vendredi, l’APS.

Lire l’article de « Reporters »: « La vidéo choquante du CHU de Constantine »

« Suite à la vidéo relayée depuis hier (jeudi) sur les réseaux sociaux, relevant des insuffisances et des lacunes à l’unité Covid du CHUC, une réunion s’est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi entre le directeur de cette structure de santé et les professeurs, médecins et cadres administratifs et s’est soldée par la suspension de 5 personnes (médecins, paramédicaux, agents de sécurité notamment), en sus de l’ouverture d’une enquête approfondie », a déclaré à l’APS le chargé de communication de cet établissement de santé. Le même responsable a ajouté, en ce sens, qu’à l’issue de l’enquête ordonnée par le directeur du CHUC, et après avoir déterminé les responsabilités de chacun dans cette affaire, des décisions « seront, dès lors, prises« . Reconnaissant, par ailleurs, l’existence de « lacunes« , M. Kabouche a souligné toutefois que « l’effectif mobilisé dans la lutte contre le Covid-19, au nombre de 190, est doté chaque semaine de 3 exemplaires de chaque équipement nécessaire, à savoir blouses, sur-blouses, bavettes, charlottes et autres moyens de protection« . De son côté, la direction de la santé de la wilaya de Constantine a ordonné l’ouverture d’une enquête, suite à cette même vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, a indiqué le directeur de la santé, Adil Daâs. « J’ai ordonné l’ouverture d’une enquête officielle diligentée par des inspecteurs assermentés de la direction de la santé pour clarifier les tenants et les aboutissants de cette affaire », a-t-il affirmé. Dans cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux, une malade dénonce les conditions de prise en charge des patients Covid-19 au niveau du CHU Benbadis de Constantine, évoquant le décès d’un membre de sa famille « en l’absence de personnel et du manque d’hygiène ».