Les chiffres sur les cas confirmés de coronavirus ne peuvent refléter les chiffres réels, sachant que des porteurs sains, asymptomatiques, ne se présentent pas au niveau des structures hospitalières pour se faire dépister, car eux-mêmes ignorent qu’ils sont porteurs de Covid-19. Ils ne peuvent donc pas être portés sur les listes des patients atteints. Il en est ainsi dans tous les pays du monde, dont l’Algérie. C’est en substance le message délivré par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui a donné de larges explications sur le sujet.

«Dans tous les pays du monde, les chiffres communiqués ne reflètent pas l’exactitude de la réalité, car il est impossible de tester l’ensemble de la population, d’où un bon nombre de sujets qui échappent aux tests», a déclaré le ministre. Ajoutant que l’Algérie a opté, dès le début de l’apparition de la pandémie dans le pays, pour «la transparence» dans la communication des données liées au nombre des contaminations et de décès dus au Covid-19. La déclaration du ministre est venue suite au constat d’une certaine confusion dans l’interprétation des chiffres communiqués.

Le Pr Benbouzid a expliqué que parmi les porteurs du nouveau coronavirus, il y a «ceux qui n’ont aucun trouble mais qui sont porteurs sains, ceux qui ne consultent pas, et par conséquent, ne demandent pas à être testés. Ils ne figurent donc pas sur la liste des contaminés». Quand figureront-ils sur la liste ? Il répond que «ce n’est qu’une fois qu’ils ressentent certains symptômes, notamment des troubles respiratoires. C’est à ce moment qu’on peut les dépister et, ensuite, les porter sur la liste».

«Il y a partout une sorte de confusion»

Faisant une comparaison avec d’autres pays, il dira que «certains pays européens ne déclarent pas les morts en dehors des structures hospitalières, tandis que d’autres ne font pas de tests pour le coronavirus. Partout, il y a une sorte de confusion». En Algérie, enchaîne-t-il, «nous avons opté pour la transparence. Les chiffres de décès paraissent élevés, car nous avions, dès le début, pris en compte des décès naturels qui n’étaient pas forcément liés au coronavirus. Des examens post-mortem ont confirmé la positivité chez certains sujets et des résultats négatifs chez d’autres cas déclarés morts du coronavirus et ce, même s’il est parfois difficile de déterminer si un décès est survenu suite à la contamination ou non, car un porteur sain peut décéder des suites de complications qui ne sont pas forcément liées au Covid-19».

Toujours à propos du dépistage, le Pr Benbouzid a tenu à souligner qu’après la confirmation d’un cas, «sont également testés les sujets-contacts ou ceux ayant été en contact avec ces derniers, ainsi que ceux présentant des troubles». Il a conclu en affirmant que «nous avons les chiffres des tests dont nous disposons, et si nous arrivons à avoir plusieurs sites de tests, nous aurons plus de données à communiquer».

Mais avant toute chose, le message principal du Pr Benbouzid est que «chacun doit se considérer comme étant un éventuel porteur et observer les mesures de prévention. C’est de la sorte qu’on pourra endiguer la propagation de cette épidémie», car «nul ne peut dire qu’il maîtrise la situation et qu’il a toutes les données, lesquelles changent de jour en jour, voire d’heure en heure». A noter que le ministre a donné ces explications en marge d’une visio-conférence reliant les sièges du ministère de la Santé à Alger et celui du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, basé à Pékin.

Face à la situation inquiétante, il y a cependant une lueur d’espoir, car le nombre de cas de guérisons a augmenté de façon significative en atteignant, jeudi dernier, 347 personnes qui ont quitté les structures hospitalières et ce, à travers plusieurs wilayas, dont Blida, Alger, Oran, Mascara.

Les guérisons en hausse grâce à la Chloroquine

Le nombre de guérisons a enregistré une hausse après, notamment, que le protocole à l’hydroxychloroquine eut été validé par le Comité scientifique de suivi et d’évaluation de la pandémie de coronavirus puis, adopté comme traitement contre le Covid-19. Tous les professeurs et chefs de services épidémiologies – au niveau desquels a été administré le protocole en question – qui ont effectué un suivi des malades traités à la chloroquine ont déclaré, de façon unanime, avoir eu des résultats «encourageants».

Après un constat positif des résultats de protocole à l’hydroxychloroquine, le traitement a finalement été étendu même aux patients présentant des cas bénins de la maladie. Mais pas seulement. Dans un souci de préserver la santé du maximum de personnes, il a été décidé, récemment, le recours au diagnostic de Covid-19 par l’utilisation des scanners thoraciques.

Le ministère de la Santé avait, en effet, recommandé d’utiliser les scanners thoraciques comme alternative pour le dépistage du coronavirus dans le but, avait-il indiqué, d’«éviter la détérioration de l’état des personnes atteintes» et ce, «en les mettant sans tarder sous le protocole de traitement à la chloroquine».

C’est ce qui explique que le nombre de cas de malades traités à l’hydroxychloroquine, qui est de 1 704, est supérieur à celui des cas confirmés positifs suite aux tests au Covid-19 qui, lui, est de 1 666 malades, selon les précisions du Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie. «En attendant les résultats du dépistage biologique, le dépistage grâce au scanner thoracique permet de soigner un plus grand nombre de personnes», a conclu Dr Berkani. I. D.

Articles similaires