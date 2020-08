Entre dix et vingt personnes ont été interpellées tandis que plusieurs policiers ont été légèrement blessés après des incidents à Malmö (sud de la Suède), a annoncé samedi la police, des actes en lien avec la combustion d’un Coran par des sympathisants d’extrême droite. Les manifestants interpellés «ont tous été relâchés», a indiqué à l’AFP Patric Fors, porte-parole de la police. Les premiers incidents ont éclaté vendredi en début de soirée dans la troisième ville du royaume nordique, avant de dégénérer vers 21H00 locales. Des manifestants ont lancé des objets contre les forces de l’ordre et mis le feu à des débris, après «qu’un Coran a brûlé dans la région plus tôt dans la journée», a expliqué Rickard Lundqvist, porte-parole de la police, cité vendredi par le tabloïd Expressen. Selon la presse locale, des manifestants liés au parti d’extrême droite danois «Stram Kurs» («Ligne dure» en français) en seraient à l’origine, et auraient agi dans une zone industrielle de Malmö. Une vidéo publiée dans les médias montre également plusieurs personnes donner des coups de pied dans un Coran, sans que l’on sache s’il s’agit du même livre brûlé. Samedi matin, la situation s’était apaisée dans la ville. Ces incidents interviennent alors que Rasmus Paludan, chef de file de la «Ligne Dure» connu pour ses provocations antimusulmanes, devait se rendre vendredi à Malmö, pour y organiser une manifestation antimusulmane où il appelait entre autres à brûler le Coran. Il a été empêché d’entrer en Suède et privé de territoire pour deux ans, les autorités motivant la mesure par un «risque que son comportement constitue (…) une menace aux intérêts fondamentaux de la société». Plusieurs de ses sympathisants s’étaient toutefois rassemblés au cours de la journée, durant laquelle six personnes ont été interpellées, soupçonnées d’incitation à la haine, selon la police.

Articles similaires