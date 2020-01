Le 19 juillet dernier, l’équipe nationale de football se posait sur le toit de l’Afrique en remportant la CAN-2019 abritée en Egypte. Quelques mois après, les deux représentants algériens engagés dans la Ligue des Champions CAF, à savoir l’USM Alger et la JS Kabylie, se font lamentablement et prématurément sortir dès la phase de poules du tournoi. Une élimination venue rappeler la réalité de la balle ronde locale et la dépendance au produit produite ou, au meilleur des cas, raffiné ailleurs.

Les Fennecs, maître absolus du continent, n’ont pas trôné qu’avec les binationaux. D’ailleurs, dans le onze qui a disputé la majorité de l’épreuve, il y avait cinq éléments majeurs issus du championnat algérien : Atal, Benlamri, Bensebaïni, Belaïli et Bounedjah en l’occurrence. Ces titulaires indiscutables ont tout fait leurs débuts avec des clubs du championnat local. Mais pour intégrer l’échiquier de Djamel Belmadi, il a fallu s’exporter pour évoluer footballistiquement afin de prétendre intégrer la sélection.

Peu importe le point de chute, être ailleurs s’est avéré toujours meilleur. Même si c’est dans un club du Golfe car ici, il n‘y a plus on n’apprend plus rien sur le sport à onze. A part les scandales et les mésaventures. Une gestion basée sur la délinquance et le voyoutisme. Oui, un footballeur qui joue dans l’élite gagne bien sa vie mais n’a pas de véritable gloire. Si ce n’est gagner une coupe nationale ou remporter un championnat avec un « total points » famélique qui illustre l’inconstance des champions. D’ailleurs, un club qui joue la relégation cette année peut postuler pour le sacre celle d’après et vice versa. Avéré.



Derniers de la classe

Pour ce qui est de la représentation au continent. Il n’y a plus de valeur sûre ou d’élève excellent. Et c’est illustré par le désastre sportif dont nous ont gratifié l’USM Alger et la JS Kabylie en Ligue des Champions CAF dans sa 56e édition. Après l’élimination actée des Usmistes vendredi est venu le tour des « Canaris » samedi. Ces derniers ont été étrillés à Kinshasa par l’AS Vita Cub (4/1). C’est -tout simplement- la plus lourde défaite concédée en Afrique après celle en quart de finale de la Coupe des coupes face à l’Africa Sport (4-0) en 1993 à Abidjan. Un lourd revers qui sonne la fin de l’aventure avant même le déroulement de la 6e journée. Précocité oui mais dans le mauvais sens du terme. Les deux ambassadeurs Dz dans la messe africaine sont derniers de leurs poules respectives. L’abysse footballistique incarnée venue contraster avec la sélection logée aux cimes depuis quelque temps. Schizophrénique !



« Marginalisation » à juste-titre

Ce parcours vient, ainsi, légitimer le fait de ne pas trop compter sur le label local chez « El-Khadra ». Et ce, même si certains « spécialistes » ont souvent reproché la marginalisation du « made in Algeria » en faveur des binationaux qui ne sont pas moins Algériens que ceux qui sont nés ici et ont monté les échelons des différentes catégories… sans avoir eu une véritable formation.

Vous l’avez donc compris, le talent brut ne suffit pas dans certaines compétitions. Des épreuves dans lesquelles les limites et le bricolage se payent « cash ». Et on ne peut s’en cacher tant la faillite est criarde. Ce résultat et un alarmant prolongement. Les signaux étaient à l’orange à l’issue de l’édition 2019 quand la JS Saoura, pour sa première participation à ce niveau, s’est contenté et réjouie d’atteindre la phase de poules alors que le CS Constantine n’a pas pu aller plus loin que les quarts de finale. La courbe est dangereusement descendante. Préoccupant. Surtout que les performances de Riyad Mahrez & cie pourraient cacher longtemps le désert d’un « sport roi » où le professionnalisme de façade est prostré sur le trône. Mais bon, les chairmen affairistes s’en fiche. Royalement.