PAR INES DALI

Le Syndicat national des magistrats (SNM) a un nouveau président en la personne de Oudache Laïdi. Il a été élu, hier, à la majorité, par les membres de l’organisation syndicale, à l’issue de la réunion de son Conseil national au niveau de l’ancien siège de l’Ecole supérieure de la magistrature à Alger.

Le magistrat Oudache Laïdi est le 6e président élu du SNM depuis la fondation du Syndicat en 1990. Il succède à Issaâd Mabrouk qui avait présenté sa demande de démission le 19 septembre 2022. Depuis cette date, c’est le bureau exécutif qui a eu la charge de gérer les affaires du SNM jusqu’à la convocation de la tenue du Conseil national, une décision prise après une réunion, le jour-même, en session extraordinaire qui avait pour ordre du jour la démission de son président.

Ni I’ex-président du SNM ni le communiqué du syndicat annonçant sa démission n’ont évoqué la raison ayant motivé son départ. Issaâd Mabrouk est resté deux ans et demi à la tête du SNM. Il a été élu le 27 avril 2019 à cette responsabilité, en remplacement du juge Djamel Aidouni arrivé au terme de son mandat.

Ayant rejoint le corps de la magistrature en 1996 et diplômé de l’école nationale de la magistrature, Issaâd Mabrouk a exercé en tant que juge au niveau de plusieurs cours de justice, dont celles de Tamanrasset, Oum El-Bouaghi et Constantine, avant d’être désigné président de chambre à la Cour de Béjaïa et devenir, par la suite, le 5e président élu du SNM, mais qui n’a pas fini son mandat.

Articles similaires