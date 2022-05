PAR NAZIM BRAHIMI

Le projet du gouvernement portant sur la révision des subventions publiques amorcera dès demain une nouvelle étape avec l’installation de la commission nationale qui sera chargée de ce dossier délicat à fort enjeu social.

Des partis politiques, des organisations syndicales et des représentations du mouvement associatif ont été à cet effet destinataires d’invitations de la part de la présidence de la République pour désigner leurs délégués à la rencontre de demain (mercredi) au niveau du Palais des peuples.

Même si des courants politiques ont exprimé leur désapprobation quant aux conséquences de ce projet sur le tissu social dans un contexte d’érosion du pouvoir d’achat, les autorités semblent décidées à passer à la concrétisation de ce projet annoncé récemment par le président de la République.

Le 23 avril dernier, le chef de l’Etat a annoncé lors de son entrevue avec deux représentants de la presse nationale, la constitution, vers fin mai prochain, d’une commission nationale chargée de la révision des subventions publiques en vue «de passer de subventions généralisées vers des subventions orientées aux véritables bénéficiaires, et ce, avec l’association de l’ensemble des parties prenantes».

M. Tebboune a affirmé, par la même occasion, que cette commission regroupera des représentants de l’Assemblée populaire nationale (APN), du Conseil de la nation, des syndicats, des partis politiques ainsi que toutes les forces vives du pays qui «émettront leurs avis sur cette question de manière organisée».

Il a annoncé dans ce sens «la levée, d’ici la fin de l’année, des subventions sur certains produits dans le cadre d’un mécanisme national», assurant que le Gouvernement ne prendra aucune décision de manière unilatérale.

Il a souligné, à cet égard, que les dépenses budgétaires feront l’objet d’une «révision structurelle», ajoutant que «les subventions au profit des classes vulnérables et moyennes étaient irréversibles, en ce sens qu’elles représentent l’un des principes de l’Algérie indépendante, consacré dans la déclaration du 1er novembre».

Appréhendant selon toute vraisemblance un accueil défavorable à ce projet, le chef de l’Etat a souligné qu’il «s’agit seulement d’orienter les subventions au profit des véritables bénéficiaires».

Loi de Finances 2022 comprend, pour rappel, un article portant révision de la politique de subventions publiques à travers un mécanisme national dans lequel il était question d’évoluer vers l’option d’un «transfert monétaire au profit des catégories pauvres».

Pour les observateurs de la chose publique, la réforme visant à mettre fin aux subventions généralisées devrait aboutir à un système d’aide ciblée dès cette année en dépit de la vague de critiques qu’elle avait soulevée dès l’annonce de sa prise en charge par la loi de finances 2022.

Au mois de novembre dernier, le président de la République a déclaré que la révision de l’aide sociale «passera par un débat national élargi», assurant que la levée des subventions sociales concernera «seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des revenus très élevés».

Il avait fait remarquer que cette réforme nécessite un certain niveau de numérisation et des statistiques précises sur les revenus en vue de classer les catégories pauvres, moyennes et riches, or ces statistiques actuellement ne sont pas «minutieuses» à ce sujet.

«La difficulté, c’est de recenser les gens qui sont réellement dans le besoin, d’une part, et de créer des seuils tout en évitant une bureaucratisation à outrance, d’autre part», a expliqué à Reporters Farid Bourennani, économiste et expert en ingénierie financière, lequel a relevé que «comme pour l’allocation chômage, il faudrait des mécanismes simples de versement».

