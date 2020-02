L’Algérie importe chaque année entre 1 200 et 1 500 tonnes de cacao à un prix moyen de 2 500 dollars la tonne. Ce qui équivaut à dire que la facture d’importation est élevée. Pour y remédier, l’entreprise Prodalex, filiale de la Sarl Boublenza, propose la poudre de caroube caruma à partir du caroube local issue de ces deux unités de production à Zenata et Remchi dans la wilaya de Tlemcen.

Selon le général manager, l’entreprise Prodalex est en mesure de répondre à la demande du marché local. Ce responsable, qui intervenait à l’occasion d’une rencontre avec des opérateurs et les médias, organisée par la Sarl mercredi dernier en fin d’après-midi à Alger, a affirmé qu’il était convaincu que les opérateurs nationaux qui exercent dans la biscuiterie, les glaces industrielles vont vite adopter comme produit de substitution au cacao qu’ils importent par la poudre de caroube caruma. Notons que lors de cette rencontre, il a été exposé avec force détails les avantages de la poudre de caruma. « L’avantage de notre poudre est tout à la fois économique et nutritionnel. Car cette poudre de caroube permet aux producteurs locaux de disposer de cet important ingrédient en quantité voulue et avec la célérité souhaitée sans compter le prix nettement inférieur à celui de poudre de cacao importée », a expliqué Djamil Benosman, Directeur commercial chez Prodalex. Concernant les vertus de la poudre caruma, l’expert en agroalimentaire, l’Italien Massimiliano Cazolla, invité à prendre la parole, a énuméré les qualités de la poudre de carouble. Il a expliqué que sur le plan nutritionnel, la poudre de caroube contrairement au cacao ne contient pas d’excitants tels que la caféine et la théobromine. « Elle contient moins de matières grasses, elle est riche en fibres alimentaires et en calcium. Elle ne contient pas de gluten ni d’allergènes non plus. C’est pour dire, en somme, que les bienfaits de la poudre de caroube ne sont plus à démontrer », a conclu l’expert.

Rappelons enfin que la société Boublenza a été distinguée, en 2018, comme la meilleure entreprise exportatrice de l’année 2017, en réalisant un chiffre d’affaires à 100% de ses exportations. Cette Sarl, qui active depuis 26 ans, prévoit la plantation d’un million d’arbres de caroube dans la wilaya de Tlemcen d’ici 2023. Un projet qui lui permettra de rester le deuxième exportateur de cette matière première dans le monde. En outre, la société dispose d’une pépinière et d’un centre de recherche et de développement pour l’amélioration constante de la qualité de ses produits.

