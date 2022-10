Par Sihem Bounabi

A l’occasion de la présentation de la Déclaration de la politique générale du gouvernement, jeudi dernier, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a répondu aux préoccupations des députés concernant le chapitre relatif au secteur de la santé qui a pris l’essentiel des interventions des parlementaires. Il a réaffirmé les engagements de son gouvernement à accélérer le processus de la modernisation de ce secteur stratégique et à améliorer la prise en charge des malades notamment dans les zones d’ombres et dans les régions du Grand-Sud.

Il a ainsi annoncé la réception et la mise en service de 43 structures sanitaires au début de novembre dans plusieurs wilayas. Il a également souligné la mobilisation d’une importante enveloppe financière d’un montant de 4,5 milliards de dinars pour l’équipement des établissements hospitaliers, afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Tout en reconnaissant les nombreuses lacunes qui existent actuellement dans le secteur de la santé, le Premier ministre a tenu à rendre hommage au « dévouement sans faille » et au « nationalisme » des professionnels de la santé qui ont permis au système de la santé et à la nation de rester debout malgré sa fragilité face à la pandémie de la Covid-19.

Le Premier ministre a également annoncé que des instructions ont été données aux ministères de la Santé et du Travail pour accélérer la mise en place de la contractualisation, solution la plus idoine pour la modernisation du secteur et véritable outil d’évaluation pour une plus grande efficacité de la gestion budgétaire des structures de santé.

Il a ainsi mis en exergue l’importance de « la contractualisation et de la numérisation en matière d’amélioration et de modernisation du système de santé pour parvenir à des services efficaces qui prennent en charge les besoins des citoyens ».

Il est à noter que lors de la séance plénière, plusieurs députés ont appelé à la révision du « système de santé qui n’a pas atteint les résultats escomptés malgré les énormes fonds alloués par l’Etat pour relever le secteur ».

Le député Abdelkrim Benkhellaf du Front de la justice et du développement (FJD) a ainsi soulevé la nécessité de mettre en place de « nouveaux mécanismes d’appui au secteur de santé ». Il a fait état « du renforcement de la couverture sanitaire, des structures de soins et de l’amélioration de l’approvisionnement des établissements de santé en médicaments et dispositifs médicaux ».

Pour rappel, à la fin du mois de septembre, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s’est engagé à doter toutes les nouvelles structures réalisées durant ces deux dernières années, de ressources humaines et d’équipements médicaux pour permettre leur entrée en service en novembre. Il avait ainsi affirmé aux médias que « le ministère est en passe de recenser l’ensemble des projets réalisés durant les deux dernières années pour pouvoir mettre en service ces nouvelles structures au niveau de toutes les wilayas en novembre prochain, en les dotant des ressources humaines et d’équipements médicaux nécessaires ». Le ministre de la Santé avait aussi indiqué l’examen d’une feuille de route visant à relancer le secteur, notamment en termes de soins pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens et réhabiliter l’élément humain. Parmi les projets les plus ambitieux de la feuille de route du ministère, notons la signature du mémorandum d’entente, mardi dernier, pour la construction, à Alger, d’un grand hôpital moderne algéro-qatari regroupant des spécialités pointues d’une capacité de 400 lits. <

