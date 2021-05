Par Sihem Bounabi

Au lendemain du cafouillage du communiqué de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), annonçant des restrictions dans la distribution de l’eau au niveau de la capitale, retiré quelque heure après sa publication et ayant enflammé la toile, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a réagi, mardi, pour apporter plus de précisions. Il a ainsi déclaré, à la presse en marge de la 25e édition de la Journée de l’énergie que Seaal n’avait pas consulté les actionnaires, en l’occurrence, l’Office national algérien de l’eau et de l’assainissement (ONA) et l’Algérienne Des Eaux (ADE), avant de publier, lundi, un communiqué concernant l’approvisionnement en eau dans la wilaya d’Alger. Rappelons que l’entreprise Seaal Algérie est détenue à 70% par l’Algérienne Des Eaux (ADE) et à 30% par l’Office national de l’assainissement (ONA).

Le ministre a dans ce sillage affirmé que ses services travaillent pour fournir de l’eau aux citoyens, que ce soit dans la capitale ou dans le reste des wilayas. Toutefois, il a tenu à souligner que «nous ferons notre possible pour que la distribution se poursuive selon le programme arrêté avant le Ramadan. Néanmoins, il faut comprendre que nous ne pouvons pas continuer à appliquer ce programme durant plusieurs mois car cela dépend de la disponibilité des eaux de surface». Paradoxalement, malgré les déclarations rassurantes du ministre et le recul de Seaal, dans la réalité, les faits sont là comme l’attestent les données du taux du remplissage des barrages qui sont au plus bas, le gaspillage et les fuites des canalisations à un taux effarant avoisinant les 40%, ainsi que les conditions climatiques de cette année avec un manque de pluviométrie. La problématique du stress hydrique est un problème de fond qui devrait nécessiter un pragmatisme épuré de toute forme de populisme. En effet, même si le ministre déclare que, pour le moment, la nouvelle planche horaire annonçant des restrictions dans la distribution d’eau n’est pas à l’ordre du jour, il a toutefois ajouté que les Algériens doivent se préparer à cela à moyen terme. Il a ainsi déclaré qu’«il faut que l’on redonne à l’eau sa véritable valeur, qui est précieuse». Ajoutant que «l’on ne peut pas rester dans le même rythme actuel». A ce sujet, Brahim Mouhouche, Professeur à l’Ecole nationale d’agronomie, a souligné, sur les ondes de la Radio nationale, que dans le contexte actuel, où «il y a un manque flagrant de pluviométrie», il faut «se rendre à l’évidence et opter pour des restrictions en alimentation en eau potable». L’expert insiste qu’«il faut appliquer toutes les solutions possibles et imaginables qui nous permettent d’économiser l’eau».

L’enjeu sécuritaire d’économiser l’eau

Au-delà de la problématique des restrictions de la distribution de l’eau, qui risque d’être la goutte qui fera déborder le vase et mettre le feu aux poudres dans un contexte de brouillement social, le véritable défi, aujourd’hui, est, d’une part, sensibiliser les citoyens pour lutter contre le gaspillage du précieux or bleu et, d’autre part, trouver une politique de gestion efficace en développant différentes techniques.

Le Pr Brahim Mouhouche, a ainsi mis en exergue les maillons faibles de cette gestion de l’eau, en rappelant que les stations d’épuration disséminées à travers le territoire ne traitent qu’environ 5% d’eaux usées chaque année. Pourtant, la loi qui permet leur réutilisation existe mais elle n’est pas appliquée sur le terrain. L’autre technique peu utilisée en Algérie, considérée comme primordiale, est celle de la collecte des eaux pluviales, que beaucoup de pays arides et semi-arides utilisent. Il explique à ce sujet que lorsqu’il pleut sur un champ de culture ou une toiture, chaque millimètre qui tombe, c’est un litre par mètre carré et dix mètres cubes par hectare, précisant que «lorsqu’il y a 100 millimètres qui tombent cela fait 1 000 mètres cubes par hectare. C’est énorme !»

Pour revenir à la rationalisation de l’eau, rappelant qu’au mois de mars dernier, le Directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), Hocine Zair, avait déjà annoncé son possible retour un jour sur deux dans certaines zones du territoire national en raison de la situation de «stress hydrique» que traverse l’Algérie. Affirmant que le rationnement de l’eau potable ne devrait être effectif qu’après la fin du mois de Ramadan. Suite au tollé qu’avait soulevé son annonce, le ministre est également monté au front pour rassurer les Algériens quant à la suffisance des réserves d’eau du pays jusqu’à septembre prochain. Mais là aussi, il a ajouté la nécessité de recourir à des mesures de rationalisation de la distribution d’eau au cas où le niveau des barrages baisse drastiquement. Précisant que «quand il y a un manque d’eau, les restrictions s’imposent, le temps que de nouveaux projets entrent en service».

Parmi les alternatives citées, réitérées par Kamel Mihoubi, il s’agit de la construction de retenues et d’ouvrages hydrauliques pour capter les eaux pluviales et celles des embouchures pour les transférer par la suite vers les barrages. Le ministère des Ressources en eau vise à passer de 17 % d’utilisation des ressources en eau non conventionnelles à 50 % d’ici 2035.

Finalement, à la veille d’un été qui s’annonce très chaud et où la consommation d’eau potable risque d’exploser, les autorités sont contraintes d’opter pour une véritable stratégie de gestion efficace et les citoyens doivent se préparer dès maintenant à renouer avec les coupures d’eau inévitables à l’avenir. «Il y va de notre sécurité alimentaire de préserver cette denrée vitale.» n

