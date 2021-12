Par Khaled Remouche

La compagnie nationale d’électricité ambitionne d’être le leader des énergies renouvelables et de la transition énergétique, a affirmé son PDG à propos de la stratégie 2035, lors du regroupement des cadres de la compagnie hier. Cette feuille de route, dont quelques axes ont été exposés, a commencé à être appliquée en 2020. L’objectif est d’atteindre en 2035 une part de 30% du marché algérien des énergies renouvelables, environ 4500 MW en énergie renouvelable, soit presque un tiers des 15 000 MW en énergie renouvelable, programmés par le plan d’actions du gouvernement à cette échéance. Autre objectif important, le redéploiement de Sonelgaz à l’international. La compagnie nationale d’électricité vise à tirer 10% de son chiffre d’affaires annuel de ses exportations de services et d’équipements, voire de ses investissements à l’étranger à l’horizon 2035. Ce programme long terme se décompose en 15 programmes stratégiques, 28 sujets et 170 plans d’actions. Sonelgaz ambitionne de rester un grand groupe fournisseur non seulement d’énergie mais également de biens industriels. Elle vise à diversifier ses activités, maintenir et développer l’activité dessalement d’eau de mer, se développer dans les énergies renouvelables, exporter ses services formation, maintenance des équipements et des centrales et expertise. Sonelgaz forme déjà du personnel dans dix pays africains et envisage de signer prochainement un accord de ce genre avec la Mauritanie. Dans cette stratégie, il est visé également la numérisation totale de la compagnie à l’horizon 2026. La formation, le recyclage du personnel, le renforcement des compétences de ses cadres figurent parmi les priorités de cette stratégie Sonelgaz 2035. Sonelgaz est parmi les trois premières compagnies d’électricité en Afrique. L’objectif est ainsi d’être ainsi parmi les leaders en Afrique dans son domaine.

Bientôt un appel d’offres pour une production de 500 MW en énergie solaire

Lors de la conférence de presse, tenue hier à l’issue de ce regroupement, le PDG de Sonelgaz a, par ailleurs, indiqué que sa compagnie est sur le point de lancer un appel d’offres pour la production de 500 MW par des centrales photovoltaïques qui seront réalisées par des opérateurs nationaux . Les sites de ces centrales sont déjà identifiés notamment dans la wilaya de Biskra. Sonelgaz poursuivra également sa politique d’intégration industrielle. Après les turbines à gaz, elle produira les isolateurs dans environ six mois. Le premier prototype d’isolateur sera bientôt mis au point. La stratégie de Sonelgaz est de produire localement les principaux équipements entrant dans la production, le transport et la distribution d’électricité, réalisant des économies dans la réalisation des centrales et de ses infrastructures.K. R.

Articles similaires