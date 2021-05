L’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s’est rendu, hier samedi à Sétif, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid, premier martyr des massacres du 8 mai 1945. Dans une déclaration à la presse en marge d’une rencontre nationale sur «les crimes du colonialisme dans le monde (8 mai 1945 comme modèle)», le wali de Sétif, Kamel Abla, a fait savoir que l’ambassadeur français était arrivé à Sétif sur instructions du président français, Emmanuel Macron, afin de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid. Les célébrations officielles de la journée nationale de la Mémoire se sont déroulées en présence du secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebika, du Conseiller du président de la République, chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), Khalfa Mbarek, président de l’association 8 mai 1945, Abdelmadjid Slakedji et du Secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Abdelaziz Fouhal.

Source APS

Articles similaires