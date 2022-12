PAR MILINA KOUACI

Les syndicats de l’Education montent l’un après l’autre au créneau pour exprimer leur rejet du projet de loi du statut particulier. Hier, c’était au tour de l’Organisation nationale des professeurs de l’Education d’exprimé son rejet catégorique des conclusions de la commission chargée du dossier.

Le Conseil national du syndicat, qui s’est réuni hier en session ouverte, a demandé d’élargir la consultation pour décider des actions à entreprendre.

La formation syndicale de Boudjemaa Chihoub a reproché au ministère de l’Education de ne pas prendre en considération les propositions liées à l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des enseignants. Dans un communiqué rendu public, le syndicat cite, entre autres, l’unification de la classification des enseignants des trois cycles, la réduction du volume horaire, l’avancement de grade et la promotion automatique et la non-valorisation des diplômes (master et doctorat) sans conditions.

La nouvelle loi qui sera soumise à la commission ad hoc du gouvernement ne répond guère aux aspirations et attentes des syndicats autonomes, notamment des enseignants, qui affirment que leurs propositions n’ont pas été prises en charge. Le syndicat accuse «ouvertement» de privilégier le corps administratif sur celui des enseignants, alors que le but à travers le lancement de ces rencontres bilatérales est l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants. L’Organisation estime que le projet de loi est «en dessous des attentes et espérances des enseignants». Il reproche également au ministère de ne pas leur avoir soumis une copie de la mouture du projet de loi comme promis par le ministre.

Le syndicat enseignant relève par ailleurs des points positifs dans le projet de loi, à l’image de la définition des actes assignés à chaque catégorie et la création d’un poste de «personnel de soutien scolaire dans le cycle primaire pour s’acquitter des missions extrapédagogiques». Il laisse la session du bureau national ouverte et appelle les présidents des bureaux de wilaya à lancer une consultation sur les actions à entreprendre pour faire valoir leurs revendications. Il demande enfin au ministère de prendre en considération les observations du syndicat lors de la dernière rencontre pour se rattraper et rendre justice aux enseignants pour la stabilité du secteur, tout en plaidant pour l’ouverture du dossier des primes et indemnités. <

