Le ministère de l’Education nationale réunira les syndicats du secteur en vue de présenter l’avant-projet du statut particulier des travailleurs.

PAR MILINA KOUACI

Cette rencontre intervient après la fin du deuxième cycle de rencontres bilatérales entamé le 27 septembre dernier au profit de 16 syndicats qui n’avaient pas caché leur mécontentement et leur déception de la première mouture. Le ministère prévoit de tenir une réunion l’ensemble des syndicats où il présentera la mouture du nouveau texte de loi avant de le soumettre à la commission ad hoc du gouvernement, a indiqué hier Boudjemâa Chihoub, président de l’Organisation nationale des professeurs de l’éducation. Il rappellera que la première mouture élaborée par la commission technique n’avait pas pris en compte plusieurs propositions et revendications des syndicats : «Nous avons constaté que la mouture préparée par la commission technique ne consacrait pas d’amélioration de la situation socioprofessionnelle de l’enseignant telle qu’édictée par le président de la République», a-t-il rappelé, soulignant que «pourtant, l’enseignant et l’élève sont les piliers de l’école».

Et c’est pour cette raison qu’une dizaine de syndicats a demandé d’être reçue pour une nouvelle réunion de travail supplémentaire afin de soulever à nouveau leurs propositions «qui n’ont pas été prises en considération auparavant et défendre les travailleurs». Mardi le ministre de l’Education Abdelhakim Belabed a fait savoir que 33 syndicats ont participé à l’élaboration du nouveau statut particulier et devrait entrer en vigueur à partir de 2023.

Rappelons que la révision du statut particulier a été lancée en octobre 2021 sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné, lors du Conseil des ministres, présidé en mai de la même année, d’ouvrir le dialogue avec les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur.

En parallèle, le gouvernement a ordonné la révision de l’Ordonnance 06/03 du statut général de la Fonction publique qui chapeaute tous les statuts particuliers de tous les secteurs alors que la révision du statut particulier des travailleurs de l’éducation est tributaire du statut général de la Fonction publique qui est une loi référentielle. <