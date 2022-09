PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale a décidé de prolonger le travail de la commission mixte chargée d’élaborer le statut particulier des travailleurs du secteur au 13 octobre. Cette décision fait suite aux réserves et au mécontentement de certains syndicats qui s’estiment « lésés » après que leurs revendications et propositions n’aient pas été prises en compte.

Les réunions de travail et de concertations de la commission mixte chargée d’élaborer le statut particulier des travailleurs de l’Education sont prolongées au 13 octobre, a annoncé le ministère de l’Education dans un communiqué rendu public. Le ministère souhaite développer les discussions et épuiser les opportunités pour rapprocher les visions avant de soumettre le nouveau texte de loi à la commission ad hoc du gouvernement, ajoute la même source.

Plusieurs syndicats ont exprimé leur mécontentement du texte de loi proposé, en reprochant à ladite commission de ne pas prendre en compte leurs propositions. Il s’agit entre autres de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef), du Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation (SNSAE) et du Syndicat national des fonctionnaires des laboratoires de l’éducation (SNFLEN) qui ont décidé de recourir à la protestation pour faire valoir leurs revendications. Ces syndicats reprochent à la commission mixte d’ignorer leurs propositions. D’autres syndicats ne se sont pas contentés d’exprimer leur mécontentement, mais ont décidé de se retirer de ladite commission, à l’image du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) et du Conseil national autonome des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem). Avant ces deux organisations syndicales, le Cnapeste avait informé le ministère de son intention de ne pas prendre part aux réunions de travail consacrées au statut particulier et le Satef s’est retiré de la commission mixte pour motif de non-publication de la décision portant création de la Commission mixte au Journal Officiel.

Ainsi, et à quelques jours de la rentrée scolaire, le ministère va relancer le débat autour de ce dossier. En effet, les syndicats désirant présenter des « propositions supplémentaires » au sujet du statut particulier ont jusqu’au 20 septembre pour déposer une demande de réunion au niveau du secrétariat de la direction des activités culturelles, sportives et sociales. L’ensemble de ces syndicats sera ensuite reçu pour une séance de travail, suivant un calendrier qui leur sera communiqué le 22 septembre, ajoute la même source. Le ministère de tutelle conviera par la suite les syndicats autonomes pour leur présenter les conclusions des séances de travail.

Cette initiative pourrait apaiser les syndicats, en particulier si la commission mixte prend en charge leurs revendications et corrige ce qu’ils qualifient de « dysfonctionnements » contenus dont celui de 2012 qui, selon eux, a « lésé » plusieurs catégories.

Il y a lieu de rappeler que le dossier du statut particulier a été ouvert dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné, lors du Conseil des ministres, en mai 2021, d’ouvrir le dialogue avec les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur à travers la révision du statut particulier des travailleurs.

Articles similaires