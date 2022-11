Le feuilleton de la révision du statut particulier des professionnels de la santé publique connaît un nouveau chapitre avec la reprise du dialogue et de la concertation entre le ministre de la Santé et les syndicats du secteur afin de trouver des solutions à une problématique qui a nourri la protestation dans les rangs des blouses blanches depuis des années.

Par Sihem Bounabi

En effet, après le tollé suscité, il y a quelques mois, suite à l’annonce de l’envoi du ministère de la Santé à la Fonction publique des projets finalisés de la révision des statuts particuliers sans aucune concertation avec les syndicats et les partenaires sociaux, le nouveau ministre de la Santé Abdelhak Saihi a, dans une démarche d’apaisement, convié les syndicats de la santé à apporter des propositions sur la mouture finale des statuts ainsi que sur certaines réserves émises par la Fonction publique.

A ce sujet, Dr Abdelhamid Salah Laouar, président du Syndicat national des médecins généralistes de la santé publique (SNMGSP) et porte-parole de la Fédération nationale des syndicats de la santé (FNSS) confie que la majorité des syndicats de la santé ont envoyé leurs réponses après avoir reçu une copie de la feuille de route du ministère de la Santé dont la révisions des statuts est classé parmi les priorités.

Afin de finaliser une bonne fois pour toutes le projet de la révision des statuts avant la fin de l’année, selon les instructions du président de la République, la commission de révision des statuts particuliers du ministère de la Santé a commencé, la semaine dernière, à organiser les réunions avec les syndicats pour peaufiner les détails de ce dossier et négocier les points qui restent problématiques.

Le porte-parole de la FNSS souligne à ce sujet que «la concertation et les négociations autour de la révisions des statuts particuliers des différents corps de métier de la santé se poursuivent en s’inscrivant dans une optique participative d’autant que la vision des syndicats converge avec celle du ministre de la Santé quant à l’amélioration des conditions de travail et l’augmentation des salaires des professionnels de la santé, mais certains points, notamment ceux liés au régime indemnitaire, restent à revoir».

En tant que président du SNMGSP, il souligne que les médecins généralistes sont dans l’attente de changements en profondeur par rapport à leurs prérogatives, à leur carrière et à la promotion de la médecine générale en tant que spécialité à part entière.

Ainsi, les statuts particuliers seront abordés sur plusieurs volets dont celui de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de progression de carrière et des formations diplômantes. Il estime à ce sujet qu’il est temps que «certains diplômes soient reconnus par les autorités pour permettre à leurs détenteurs d’exercer leurs compétences et leur donne droit aussi à une rétribution. Ce qui va stimuler tous les professionnels de santé à se former car il ne seront plus dans des carrières figées mais évolutives».

Il est à noter que la plupart des syndicats de la santé estiment qu’il y a une réelle volonté de la part du ministre actuel de la Santé pour l’amélioration des conditions socioprofessionnelles du secteur, mais il reste l’approbation des pouvoirs publics pour une réelle concrétisation de ces changements sur le terrain.

Le scepticisme des syndicats vient de certaines réserves émises par la Fonction publique concernant certains points de l’amendement de ces statuts dénoncés notamment en termes de «blocages» par le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP).

A propos de ces blocages de la part de la Fonction publique, le porte-parole de la FNSS estime que «lorsque le président de la République ordonne la révision des statuts en profondeur, je ne comprends pas pourquoi certains font de la résistance. On ne peut pas avoir un système de santé performant avec des moyens archaïques». Soulignant que «si c’est encore une fois pour faire des statuts figés qui ne répondent pas aux attentes des professionnels de la santé qui permettent une évolution de carrière, on risque d’aller droit dans le mur et au statu quo». Il est à souligner qu’il y a un consensus pour la majorités des syndicats de la santé d’aller vers la création d’une administration sanitaire propre aux professionnels de la santé notamment en prenant en considération la pénibilité du métier, le nombre d’années d’études, la responsabilité et la nature de l’exercice de la profession qui ne sont pas les mêmes que pour les autres fonctionnaires.

Abdelhamid Salah Laouar estime à ce propos que «la Fonction publique émet des réserves parce qu’ils ont un cadre figé et ce n’est pas logique. On ne peut pas rester sur une vision unique et un modèle de fonctionnement anachronique qui sont complètement dépassés».

Face à cette dissonance entre le secteur de la santé et la Fonction publique, le porte-parole de la FNSS affirme qu’«en tant que fédération de la santé nous demandons à ce qu’il y ait des réformes qui vont à la vitesse souhaitée et qui apportent des solutions concrètes aux problèmes vécus par les professionnels de la santé dans le cadre du dialogue et de la concertation car il y va de l’avenir du pays et de la prise en charge efficace des malades». n