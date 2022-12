L‘Union nationale des professeurs de l’enseignement du primaire (Unpep) (en cours de constitution) a adressé une lettre au ministre de l’Education nationale dans laquelle elle l’appelle à prendre en charge les revendications du corps enseignant. Elle demande à sa tutelle de saisir l’opportunité de «l’ouverture du dossier du statut particulier des travailleurs du secteur pour concrétiser les revendications des enseignants du primaires et bâtir des relations de confiance», écrit le syndicat dans sa lettre. L’Unpep demande par ailleurs d’élaborer un statut particulier qui consacre le principe d’égalité des chances et de la justice entre les enseignants des trois cycles.

«Les enseignants demandent une loi qui préserve leur dignité, consolide leur place, respecte leurs efforts et valorise les longues heures de travail avec une tranche d’âge vulnérable, et des pénibilités professionnelles en contrepartie d’un salaire qui ne convient pas au cadre de vie», regrette la même source.

Le syndicat exprime ainsi «son attachement» à ses revendications socioprofessionnelles dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail de l’enseignant et de l’élève. L’Unpep demande, en effet, d’unifier la classification des années de formations et la valorisation des diplômes (master-doctorat). Elle demande, également, une promotion automatique pour la spécificité de la profession et la valorisation de leurs expériences.

L’Unpep demande enfin au ministère de prendre en charge ses revendications et de les satisfaire pour ne pas accentuer le sentiment «d’injustice» qui prévaut parmi eux, et qui a généré le manque de confiance entre les deux parties et a perturbé la sérénité de l’école à travers des actions de grèves et protestations. <

