PAR MILINA KOUACI

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est engagé à trouver des solutions aux préoccupations et revendications soulevées par le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) ainsi que la Fédération nationale des enseignants du supérieur et de la recherche scientifique (FNESRS).

Le ministre Kamel Baddari a expliqué, au terme d’une réunion de travail tenue samedi dernier avec les deux syndicats du supérieur, qu’il oeuvrera dans le cadre de la concertation à trouver une solution aux dossiers et préoccupations soulevées par son partenaire social. M. Baddari a indiqué qu’il ne ménagerait aucun effort pour les solutionner, car elles cadrent avec les priorités du secteur et la réforme qu’il a entamée.

La FNESRS a soulevé nombre de préoccupations et revendications socioprofessionnelles des différentes catégories qu’elle représente, notamment la révision des statuts, la promotion professionnelle automatique des travailleurs, la carrière des enseignants-chercheurs, des chercheurs permanents, ainsi que l’intégration des vacataires. Il s’agit également de la prise en charge des préoccupations du personnel médical travaillant dans les établissements d’enseignement supérieur et aussi le financement de la recherche. Il s’agit de la représentativité syndicale et des relations de travail ainsi que l’apaisement de la tension qui sévit dans certains établissements universitaires.

De son côté, le coordinateur national du Conseil national du Cnes Abdelhafid Milat a exprimé son souhait de «libérer» le projet de loi portant statut particulier de l’enseignant-chercheur du fait «des répercussions positives qu’il aura sur la situation socioprofessionnelle de l’enseignant». Ce projet de loi devrait être publié avant la fin de l’année en cours après sa présentation à la Fonction publique, au Conseil des ministres, au Parlement et à la présidence de la République pour approbation. «Le nouveau statut particulier est le fruit d’une participation effective pour sa révision et des propositions émanant de la réalité du terrain», explique M. Milat.

Le Cnes a par ailleurs réclamé la révision du régime indemnitaire de l’enseignant universitaire, la révision du classement lié à la prime de poste spécifique qui doit être élargie à toutes les universités, et la révision et l’actualisation de la prime de zone qui n’a pas été revue, elle, depuis les années 1980. Le syndicat demande, également, la mise en place d’une stratégie bien étudiée pour mettre fin à la crise du logement dont souffre l’enseignant, en mettant des formules spéciales pour ce dernier, ainsi que l’unification des normes de distribution de logements dans le Sud et l’amélioration des conditions pédagogiques et professionnelles de l’enseignant universitaire, en mettant à sa disposition les moyens de travail nécessaires. n

