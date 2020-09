L’essence super va progressivement être remplacée au niveau des pompes à partir de 2021 par de l’essence sans plomb. Cette annonce faite par le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar, depuis Annaba où il était en visite vendredi dernier, n’a rien d’exclusive. En effet, elle va seulement inciter les automobilistes qui roulent encore au super de basculer vers le sans plomb, car faut-il savoir que le gros de la troupe utilise un véhicule conçu pour fonctionner uniquement avec de l’essence «sans plomb». Toujours à propos de l’abandon de l’essence super au profit du sans plomb le ministre a argué à cette même occasion : «Cela répond beaucoup plus au besoin impératif de réduire notre facture d’importation en carburant non sans révéler que les sommes récupérées vont surtout servir à financer des projets sociaux.» Ce qui a justifié cette décision est le souci de l’Algérie de réduire les importations de carburant, «afin de récupérer des sommes que nous pouvons investir dans d’autres projets», a-t-il affirmé. Mais ne faut-il pas supposer que cette initiative nous est imposée dès lors où dans l’industrie automobile mondiale la norme est au sans plomb depuis que l’essence super est interdite de vente dans de nombreux pays soucieux de la protection de l’environnement et de la santé des populations. Ce faisant, il devenait paradoxal pour le pays de continuer de produire de l’essence super en grande quantité moyennant un financement élevé en devises, alors qu’une grosse partie des véhicules sont et ne seront équipés que par des moteurs fonctionnant uniquement à l’essence sans plomb. Devant une telle donne, la Sonatrach s’est retrouvé dans l’obligation de traiter sons essence, mais en ne produisant qu’une seule catégorie le sans plomb. Pour ce faire, tout un plan va être mis en œuvre. Lequel a été expliqué par le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, lors de son passage hier samedi sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne I.

Ce dernier a confirmé que Sonatrach allait commencer, à partir de ce jeudi, des expériences pour abandonner l’essence super dans ses raffineries. Précisant dans ce sens que la compagnie nationale d’hydrocarbures va entamer des expériences dans ce sens au sein de ses installations visant à éliminer le plomb à partir du 1er octobre prochain.

A propos du mode opératoire de ce basculement au niveau des stations-services, le président de l’ARU a assuré aux citoyens que le processus de distribution d’essence super se poursuivra en ces lieux pour se voir définitivement abandonné à l’horizon 2021. Non sans préciser dans la foulée que l’entrée en vigueur du processus n’interviendra sur le terrain qu’à partir de l’entame de l’année prochaine. Le même responsable est revenu sur l’intérêt d’abandonner l’essence super. «Cette décision est importante compte tenu de l’impact négatif du super sur l’environnement et la santé des citoyens», a-t-il expliqué.

Toujours à propos de cette initiative d’abandonner l’essence super, il importe de savoir que ce type de carburant a été abandonné en 2000 dans de nombreux pays, car il n’était plus compatible avec les pots catalytiques des nouveaux véhicules. Du coup, depuis seul le sans plomb dans ses deux variantes est disponible sur le marché des pays qui ont appliqué la mesure. Cependant, l’Algérie reste l’un des rares pays à utiliser encore l’essence contenant du plomb.

Augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz : Les ménages non concernés

Abdelmadjid Attar a été, une nouvelle fois, interpellé par les médias lors de sa visite de travail à Skikda et Annaba sur l’éventualité d’une hausse des tarifs de consommation de l’électricité et du gaz. Ce dernier a révélé que la révision à la hausse des tarifs de ces deux énergies ne va pas concerner «la clientèle ordinaire», c’est-à-dire les ménages, mais plutôt certains secteurs. «Les gros consommateurs à l’exemple des industriels, des hôtels et d’autres secteurs», a précisé le ministre. Réfutant par la même occasion tout ce qui a été rapporté par certains journaux et dans les réseaux sociaux à ce sujet.

