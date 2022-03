Par Bouzid Chalabi

Compte tenu de leur dangerosité, les stations de carburants vont faire l’objet de contrôles inopinés plus rigoureux et surtout plus fréquents. C’est du moins le chantier que s’est assignée l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). Cela a été rendu impératif « à partir du moment où les décrets inhérents à ce secteur sont dépassés, autrement dit fort anciens», a expliqué Redouane Meguellati, directeur du département Contrôles auprès de l’ARH, lors de son passage hier sur le plateau de la chaîne télé Chourouk News.

Pour le responsable, « l’objectif escompté à travers ces contrôles est de vérifier si l’ensemble des installations au niveau des stations de carburants sont en conformité avec la loi 19/13, laquelle oblige les exploitants de ces points de ravitaillement en carburants à mettre en conformité leurs installations comme le stipule les textes réglementaires ». Abondant dans ce sens, le Directeur a évoqué l’impératif de se mettre en conformité : « Les stations sont pratiquement toutes dotées d’installations sous pression. De ce fait, un défaut de maintenance ou un laisser-aller dans leur fonction peut provoquer de graves incidences, tant sur le bon fonctionnement de la station que sur son environnement immédiat. Citant en exemple des fuites des citernes souterraines qui peuvent affecter les nappes phréatiques proches. »

Revenant sur la loi relative à la mise en conformité des installations, il dira : « Elle existe depuis 2005 et donc depuis, les exploitants avaient largement le temps de se conformer avec la loi de 2019 qui donne à l’ARH plus de prérogatives et de pouvoirs de sanction sur les exploitants réfractaires à cette exigence ». Pas seulement, « puisque les exploitants sont également sommés de procéder périodiquement à un diagnostic de l’état de ses installations, que ce soit du côté réglementaire ou du côté purement technique ». L’invité a en outre précisé : « Nous ne faisons pas de distinction en termes de contrôle technique entre les stations Naftal ou privées. C’est-à-dire que les deux sont logées à la même enseigne. » Ajoutant dans la foulée : « Nous avons aussi les prérogatives d’effectuer des contrôles techniques sur les installations de la Sonatrach et, plus particulièrement, celles inhérentes à ces anciens moyens de production. » Toujours à propos de la Sonatrach, Redouane Meguellati a confié : « Notre mission est des plus ardues car il s’agit de contrôler près de 22 000 kilomètres de pipelines et, qui plus est, certains tronçons sont arrivés au terme de leur âge limite d’exploitation. » Il dira enfin que la loi des hydrocarbures de 2019 a donné d’autres missions à l’ARH et a consolidé les anciennes. « Elle a aussi permis de lever certaines auxquelles faisait face sur le terrain l’ARH », mais sans citer la nature de ces entraves.

Rappelons enfin que l’Autorité de régulation des hydrocarbures, créée en 2005 à la faveur de la loi 05/07, relative aux hydrocarbures, est une instance indépendante sous la tutelle du ministère de l’Energie et des Mines. L’ARH a cinq missions principales, le contrôle technique des installations, la santé et la sécurité dans le secteur, la régulation économique, la réglementation et les transports par canalisations.

