Par Mohamed Touileb

Pour son deuxième match et sa première titularisation avec le Stade Brestois, Islam Slimani a signé une passe décisive à l’occasion du RC Strasbourg hier pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’avant-centre a disputé toute la partie alors que Haris Belkebla a été remplacé à la 57e minute.

Pour sa part, Youcef Belaïli, le troisième international algérien qui évolue chez les Bretons, a débuté sur le banc avant de faire son entrée en jeu à la 57e minute. Les Brestois et Strasbourgeois se sont quittés dos à dos (1-1). Ce résultat n’arrange pas le SB 29 qui ouvre la zone de relégation avec 5 points. Il faudra se ressaisir au plus vite. Mais quand on sait qu’il faudra se rendre chez le Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée…

