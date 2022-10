Par Mohamed Touileb

Hier, Islam Slimani était titulaire avec le Stade Brestois 29 pour la réception du FC Lorient (défaite 1-2). Au moment de sortir après 77 minutes de jeu, l’attaquant algérien était fortement conspué par le public. Une attitude étrange et inexpliquée. Ou presque…

Il aura tout donné lors de sa présence sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé. Malgré cela, Slimani a été copieusement sifflé par le public breton lors de son remplacement par Axel Camblan. Certes, le Dz n’a pas livré un match fou. Mais il n’a pas eu de gros raté ou autre pour mériter une sortie pareille.



Pourtant, il est productif

De plus, on parle d’un joueur qui est impliqué dans 2 (1 réalisation et 1 passe) des trois derniers buts d’un club à la dérive lors des 5 derniers matchs. L’attitude des supporters est fortement condamnable et n’aurait aucune explication sportive. Toutefois, on peut déduire que cela soit une des conséquences de la séparation entre Youcef Belaïli et la formation finistérienne.

Que les inconditionnels brestois aillent dans des considérations pareilles reste très condamnable. Ils devraient savoir faire la part des choses. Certes, l’image qu’on a collée à Belaïli n’est pas faite pour arranger la réputation de son compatriote. Mais l’ancien pensionnaire du Qatar SC ne représente que lui-même tant la gestion de carrière des deux Dz n’est pas similaire.

