Malgré le succès (1-3) et la titularisation avec le Stade Brestois 29 chez Clermont Foot 63, Islam Slimani a connu un dimanche après-midi très compliqué. L’Algérien, aligné d’emblée, n’est resté sur la pelouse que 62 minutes sans franchement briller. Pourtant, l’attaque bretonne a carburé fort.

Comme face au FC Nantes (66 minutes) la semaine passée, Slimani a disputé un peu plus d’une heure. Il est resté muet pour la 8e fois en 9 apparitions. Une stat’ peu réjouissante pour le buteur historique de l’équipe nationale qui a -manifestement- du mal à trouver ses repères.



Son remplaçant a marqué des points

Pour ne rien arranger, Jérémy Le Douaron, son suppléant du jour, n’a mis que 6 minutes pour faire mouche et inscrire le but du 3 à 0 sur une passe de Romain Del Castillo. Ce dernier était buteur à deux reprises avant de céder sa place à… Belkebla (73’).

Par ailleurs, l’autre fait marquant de cette rencontre était la plainte de Slimani auprès du quatrième arbitre. Le Dz aurait été victime d’insultes racistes proférées par Alidu Seidu. L’ancien du Sporting CP aurait été traité de «sale Arabe» comme il l’a indiqué. A la lumière des récentes prestations (1 but et 1 passe décisive en 9 matchs), on peut craindre que l’enfant d’Aïn Benian perde sa place de titulaire chez les Finistériens.

