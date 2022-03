Lors du mercato hivernal, Youcef Belaïli a enfin accompli une première partie du destin qui lui semblait toujours promis : jouer dans un championnat européen. L’Algérien a rejoint le Stade Brestois 29 en Ligue 1 Uber Eats (France). Quatre matchs après, il a signé une seule passe décisive et laissé une impression mitigée avec une période d’adaptation qui ne semble pas facile.

Par Mohamed Touileb

Hier, le «Fennec» n’était pas sur la feuille du match pour le déplacement chez le RC Lens pour le compte de la 27e journée du championnat français. Une semaine après sa sortie prématurée en réception du FC Lorient, l’ex-pensionnaire du Qatar SC n’a pas été retenu pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’aspect technique ou son rendement très contrasté.



Changement de championnat et d’exigences

En effet, si le Dz n’a pas pu prendre part au voyage c’est parce qu’il souffrait d’une intoxication alimentaire aiguë qui l’a obligé à renoncer à disputer la partie. Toutefois, au-delà de ses aptitudes physiques qui ne sont toujours à un niveau optimal, le passage d’une Qatar Stars League au rythme peu soutenu à une Ligue 1 Uber Eats assez exigeante sur le plan athlétique paraît assez délicat pour le milieu-offensif. Et ce en dépit du fait que son entraîneur Michel Der Zakarian ait essayé de l’incorporer en le faisant jouer en meneur de jeu plutôt qu’ailier.

Ainsi, moins d’efforts lui sont demandés dans ce registre comparé à une activité sur l’aile qui demande plus de course et d’activité. Sa sortie prématurée (30’) en réception du FC Lorient le week-end écoulé montre que son driver sait pertinemment qu’il n’est, pour l’instant, pas le joueur qui peut compenser certains déficits tactiques avec une forme athlétique qui laisse à désirer. C’est pourquoi il a décidé de le remplacer lorsque son équipe était en infériorité numérique.



«Un peu en souffrance physiquement»

En tout cas, le coach a été sincère lorsqu’il a été interrogé sur son avis concernant sa recrue : «Youcef Belaïli doit s’acclimater à la Ligue 1 Uber Eats, qui est très intense. C’est à lui de travailler. Il avait fait une très bonne prestation contre Troyes et, depuis, il est un peu en souffrance physiquement, mais c’est normal», a-t-il indiqué. Cela veut dire que le champion d’Afrique devra redoubler d’efforts et d’investissement s’il veut répondre parfaitement aux attentes des supporters brestois.

En outre, il y a son rôle en équipe nationale qu’il devra assumer alors que des échéances cruciales se profilent avec le match de l’Algérie contre le Cameroun. Les «Verts» disputeront une double-confrontation cruciale qui comptera pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Tout le monde sait que le joueur de 29 ans est un indispensable dans le schéma de Djamel Belmadi. Lors de la CAN-2021, même si «El-Khadra» n’était pas au top, le natif d’Oran a tout de même réussi à créer 12 occasions sur les 3 parties qu’il a jouées. Cela démontre que son bagage footballistique reste indéniable. n