En dépit des efforts déployés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, le marché pétrolier a besoin d’une coopération encore plus large pour lui assurer une stabilité inscrite dans la durée.

C’est, en fait, une coopération énergétique mondiale qui devrait avoir lieu pour atteindre pareil objectif, a estimé, lundi, le Secrétaire général de l’Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, lors d’un entretien par vidéoconférence avec le ministre brésilien de l’Energie, Bento Albuquerque. S’adressant au représentant d’un pays classé dans le Top 10 des producteurs mondiaux de pétrole, mais aussi parmi les plus gros consommateurs, M. Barkindo n’a pas raté cette occasion pour souligner «l’importance de la coopération énergétique mondiale pour favoriser la stabilité durable du marché pétrolier et a invité le Brésil à adhérer à la Déclaration de coopération (DOC) et à la Charte de coopération à plus long terme», a fait savoir l’organisation dans un communiqué publié sur son site web.

Rappelant l’accord historique, conclu entre l’Opep et ses partenaires le 12 avril dernier, portant sur une réduction massive de la production du Brut, puis le prolongement de cet accord, le Secrétaire général de l’Opep a également évoqué la décision prise par d’autres pays, hors Opep+, de réduire leur offres respectives. Une démarche volontaire qui a accéléré le recul historique de la production mondiale, portée ainsi à des bas historiques et ouvrant la voie à un rebond historique des cours qui se vérifie sur le marché depuis mai, premier mois de l’application de l’accord Opep+.

«Cette action décisive de l’Opep+, associée à des ajustements volontaires et non volontaires supplémentaires par d’autres producteurs mondiaux, contribue à rétablir l’équilibre sur le marché», a relevé M. Barkindo, non sans noter que ces décisions ont redonné confiance à l’industrie. Il appellera, néanmoins, à maintenir en éveil la vigilance en poursuivant «notre élan alors que nous cherchons à faire face à une contraction prévue de la demande mondiale de pétrole d’environ 9 millions de barils par jour pour 2020», a-t-il soutenu. De son côté, le ministre brésilien a exprimé son intérêt pour le renforcement du dialogue et de la coopération avec l’Opep. Qu’en sera-t-il concrètement sur le terrain ? Sur un autre registre, l’Opep a organisé hier un atelier technique spécial, par vidéoconférence, consacré à ses réalisations en 60 années d’existence, indique encore l’organisation sur son site web. D’où «l’Opep à 60 ans» qui sert d’intitulé très explicite à cet événement, était de «réfléchir aux réalisations de l’organisation au cours des six dernières décennies et de faire la lumière sur l’évolution de l’Opep depuis sa création», précise l’Opep dans son communiqué.

«Cet atelier spécial fournira une plateforme pour réfléchir sur les réalisations de l’Opep à ce jour et pour envisager l’avenir brillant et prometteur de l’Organisation. Je ne doute pas que les meilleurs jours de l’Opep l’attendent», a déclaré son Secrétaire général, ajoutant qu’au cours de ses six décennies d’existence, l’organisation avait accumulé une histoire longue et louable soulignant que «le 60e anniversaire offre l’occasion de passer en revue ce voyage mémorable et de tirer les leçons pour anticiper l’avenir».

L’atelier devait également se pencher sur l’examen des contributions de l’organisation à l’économie mondiale et aux marchés de l’énergie, en plus de ses efforts pour assurer la stabilité du marché mondial du pétrole, tout comme il s’est intéressé à «l’avenir» du cartel et sur la démarche à adopter par ce dernier pour conserver son statut de partie intégrante de l’économie mondiale dans un monde en constante évolution. Cette rencontre a, en outre, abordé d’autres sujets dont, l’accès à l’énergie, l’éradication de la pauvreté énergétique, la protection de l’environnement, le développement durable et le monde post-Covid-19.

Créée le 14 septembre 1960 à Bagdad, à l’issue d’une rencontre entre cinq pays producteurs, à savoir l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le Koweït et le Venezuela, l’Opep a pour objectif de «coordonner et d’unifier les politiques pétrolières entre les pays membres, afin de garantir des prix équitables et stables aux producteurs de pétrole, un approvisionnement efficace, économique et régulier de pétrole aux pays consommateurs et un juste retour sur capital pour ceux qui investissent dans l’industrie».

Soixante ans après, l’organisation compte treize membres, dont l’Algérie qui assure cette année la présidence de la Conférence de l’Opep, et coopère avec 10 pays producteurs non membres dans le cadre de ce qui est appelé Opep+. «L’Algérie n’a eu de cesse d’œuvrer au rapprochement des vues entre les pays frères et amis (…), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle avait accueilli le premier sommet des Souverains et Chefs d’Etat membres de l’Opep, en 1975, qui avait été sanctionné par sa première déclaration officielle», avait déclaré, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab lors de la 177e réunion ministérielle de l’Organisation.