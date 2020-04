Demain, dimanche 19 avril, devrait officiellement prendre fin le confinement instauré en Algérie en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Reconduction ou déconfinement ?



Nombreux sont ceux qui s’interrogent s’il se peut qu’on aille vers un déconfinement, cela d’autant qu’il est constaté une multiplication de signes positifs en termes de stabilisation du nombre de nouvelles contaminations, de décès ou encore de guérisons. La réponse est venue du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, selon lequel il ne faut pas confondre «stabilisation des chiffres» avec «fin de la pandémie ou de sa propagation». «Il est nécessaire de respecter le confinement», a-t-il déclaré à la Radio nationale, en répétant par trois fois : «Prudence, prudence, prudence !».

Le Pr Benbouzid a été on ne peut plus clair, tout en soulignant que la décision du prolongement du confinement revient au président de la République. Dans ce sens, il est attendu que la reconduction du confinement soit certainement annoncée aujourd’hui. «S’il devait y avoir une levée du confinement, celle-ci serait progressive, comme c’est le cas dans d’autres pays du monde», a répondu, pour sa part, le Pr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie et directeur de la prévention au ministère de la Santé. «Au vu des données statistiques actuelles, il y a une probabilité d’un recul sensible des cas confirmés dans les prochains jours, ce qui réduira le degré de dangerosité de la pandémie», a-t-il estimé lors d’une intervention sur un plateau de la Télévision publique, en affirmant, toutefois, qu’il «ne peut jurer quand la pandémie de Covid-19 sera contenue».

Ainsi, même si des signes positifs faisant place à l’optimisme quant à la stabilisation de la situation de la pandémie, ces derniers jours, sur la base du nombre de guérisons et d’une certaine stabilité du nombre de décès par jour, il n’en demeure pas moins que les professeurs, entre épidémiologues, virologues et autres, continuent de faire montre, à leur tour, d’une certaine prudence, sachant que le Covid-19 constitue toujours, dans tous les pays du monde, un véritable casse-tête. Les spécialistes s’accordent donc à dire que ce n’est pas le moment du relâchement, comme c’est la cas également du Pr Mohamed Belhocine, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, qui a soutenu qu’il faut afficher «ni trop d’optimisme ni trop de pessimisme» et que «la vigilance reste toujours de mise, notamment en ce qui concerne le confinement».

«Une baisse de vigilance risque de nous coûter cher»

Par ailleurs, le ministre de la Santé, dans un entretien à «Liberté» en réponse à une question sur un éventuel assouplissement des mesures de confinement à l’approche du Ramadhan, a été catégorique. «Je ne le souhaite pas du tout, parce qu’un simple relâchement ou une baisse de vigilance risque de nous coûter cher notamment avec les veillées du Ramadhan. C’est le président de la République qui décide sur la base des constats. Les chiffres qui sont en train de baisser sont le fruit du confinement et de la discipline des citoyens. Je pense qu’on restera dans la même situation, au stade où on est, il est préférable, parce que ce n’est pas très contraignant. Dans certains pays, on a déjà annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 21 mai prochain», a affirmé le Pr Benbouzid, après avoir souligné au préalable qu’il n’intervient pas dans les «prérogatives du président de la République» et qu’il «ne donne qu’un avis qui est strictement personnel». Invité à faire une évaluation de la situation sept semaines après l’apparition du Covid-19, le ministre a indiqué qu’il importe de savoir, en premier lieu, que les chiffres que communique tous les jours l’instance de suivi de l’évolution de la pandémie ne représentent en fait que des statistiques des personnes testées. Autrement dit, moins de tests suppose moins de chiffres, et moins de chiffres sous-entend aussi moins de tests. Cela reste valable dans tous les pays du monde. Les pays qui disposent de plus de kits testent plus. En revanche, le nombre de décès est exact. L’on ne peut pas cacher cela parce que le nombre de décès est également donné par les services de l’APC où on déclare les morts pour obtenir un permis d’inhumer».

Des tests post-mortem

«Ce qu’il faut savoir à propos des bilans des décès, nous avons communiqué au début de la pandémie un taux plus élevé que celui qui est annoncé ces derniers jours. Nous avons accepté de déclarer des décès en lien avec le Covid-19 dans les hôpitaux sans que ces cas ne soient transités par le service de réanimation. Alors qu’ailleurs, on ne comptabilise que les décès qui sont déclarés après être passés par la réanimation. Si on se limite à donner des bilans qui concernent des patients morts après une prise en charge dans la réanimation, on ne dépasserait pas 5 morts par jour. Les bilans communiqués sont des personnes décédées naturellement. C’est-à-dire que ces personnes mortes ont été directement identifiées comme étant des décès causés par le coronavirus, sans passer par les phases évolutives du Covid-19, alors qu’elles ont rendu l’âme en arrivant à l’hôpital ou dans les heures qui suivent leur arrivée, après quoi, on fait des tests post-mortem et on déclare mort du Covid19. C’est ce qui explique qu’on se retrouve aujourd’hui avec ce chiffre qui dépasse 300 décès. Si l’on avait déclaré que ceux qui sont morts à l’hôpital, on serait à moins du tiers du bilan déclaré jusque-là», a encore expliqué Benbouzid.

Le ministre a rappelé qu’au début de la pandémie, «plusieurs scénarii dramatiques étaient esquissés et imaginés», citant «un scientifique algérien qui avait prédit qu’à partir du 15 avril on aurait 25.000 à 30.000 cas», que «les hôpitaux seront inévitablement dépassés» et que «l’Algérie sera condamnée à endurer un scénario à l’italienne». Après quoi, il a rassuré que «jusque-là, seul le tiers des lits est occupé par des sujets saints» et qu’il y a «des milliers de lits disponibles dans la réanimation», avec «moins de 100 patients actuellement en réanimation». «C’est dire que l’Algérie est loin de cette prédiction apocalyptique», mais «cela ne veut nullement dire que nous avons échappé au risque», a déclaré le Pr Benbouzid en tempérant ses propos.<