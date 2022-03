En prévision de la double-confrontation avec le Cameroun (25 et 29 mars prochains), l’Algérie aura besoin de toutes ses forces offensives et défensives. Avec un Andy Delort non-sélectionnable et un Baghdad Bounedjah en méforme, Djamel Belmadi devrait compter sur Islam Slimani pour mener l’attaque Dz.

Fort heureusement, le buteur historique de l’Algérie

semble avoir le vent en poupe avec le Sporting CP après un retour qui a débuté d’une manière « poussive ».

Par Mohamed Touileb

Pour sa deuxième titularisation de suite après 5 matchs comme remplçanat avec le Sporting CP, Islam Slimani n’a pas manqué l’occasion de scorer. Et il n’a pas fait dans la demi-mesure puisqu’il s’est fendu d’un doublé qui a offert les points de la victoire (2-0) aux « Lions » contre Arouca.



Décisif toutes les 68 minutes !

Certes, l’adversaire est menacé de relégation et a l’un des défenses les plus perméables au Portugal. Mais trouver la faille n’est jamais chose facile au plus haut niveau. Surtout pour un joueur qui joue avec la pression et qui est soumis à une sacrée concurrence avec Paulinho.

En tout, depuis son retour à Lisbonne lors du mercato hivernal en provenance de l’Olympique Lyonnais, Slimani a pris part à 7 rencontres et compte 3 réalisations et 1 offrande avec un temps de jeu qui n’était pas fameux avant les deux dernières sorties. En tout, l’ex pensionnaire de Leicester City a disputé 274 minutes en tout. En moyenne, il est décisif toutes les 68 minutes. Ce qui n’est pas rien pour un joueur qui s’est contenté de grignoter le temps de jeu pour son comeback. Toutefois, le voilà qui commence à afficher une certaine constance en retrouvant son flaire de buteur. Cela ne peut que réjouir son coach Rúben Amorim et donner plus de confiance au Dz pour qu’il enchaîne et (pourquoi pas ?) devenir le choix numéro 1 de l’avant-garde sportinguista comme ce fut le cas lors de son premier passage dans ce club entre 2013 et 2016.



Il dépasse Madjer

Cette prestation devrait faire changer d’avis à son entraîneur qui ne semblait pas vraiment enthousiaste à l’arrivée du « Fennec ». En effet, son recrutement était plus la décision du président qui l’affectionne particulièrement et qui savait les retombées que ça pouvait avoir sur le club. « On a eu la possibilité de le recruter par le passé et j’ai dit que je n’en voulais pas mais notre façon de jouer a changé, on est plus hauts. Nous avons besoin d’une référence qui nous aide à gagner des matchs. Qu’il soit heureux ici », avait lâché le driver.

Samedi, « SuperSlim » lui a offert trois précieux points pour rester dans le tempo dans la lutte pour le titre avec le leader FC Porto lui montrant qu’il peut être une sacrée plus-value offensivement. Grâce à ce doublé, Slimani dépasse Rabah Madjer pour devenir l’Algérien le plus prolifique au Portugal avec 51 pions contre 49 pour l’inventeur de la talonnade et 39 pour Yacine Brahimi. En tout cas, la presse lusitanienne est de nouveau sous son charme comme le prouvaient les Unes des journaux hier avec des titres comme « Bislam Slimani » en référence à son doublé ou encore « convertissez-vous à Islam » et « Homme de buts ». Un sacré comeback pour cet exemple de réussite.