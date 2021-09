Un collège technique national dédié à la promotion du sport scolaire et universitaire sera organisé à Tlemcen du 30 septembre au 1 octobre, avec la participation de 100 cadres du secteur de différentes régions du pays, a-t-on appris du directeur local de la Jeunesse et des Sports (DJS), Abdelouahad Layachi. M. Layachi a fait savoir à l’APS que ce rendez-vous, auquel prendra part aussi le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé du dossier, Ameur Mensoul, sera mis à profit pour «étudier les meilleurs moyens et stratégies à même de relancer d’une manière efficace le sport scolaire et universitaire». A cet effet, une réunion technique s’est tenue hier (dimanche) au niveau du siège de la DJS de Tlemcen pour préparer cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre ‘’du plan national du développement du sport scolaire et universitaire», a indiqué le responsable.

Le plan en question constitue «une des priorités» du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et s’articule autour de trois axes principaux, dont le lancement d’une opération-pilote regroupant 500 écoles primaires et la réforme du système national à travers des mesures à moyen terme, a-t-il souligné.

Présenté lors de la rencontre du Gouvernement le 11 novembre dernier, ce plan de relance se base sur les conclusions d’un rapport établi par les cadres et les experts des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l’appui des représentants des Fédérations nationales scolaires et universitaires, a-t-il poursuivi. Il s’agit là aussi de l’une des orientations données précédemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’une séance de travail qu’il a présidée, en présence du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite et du président du Comité olympique algérien (COA), selon la même source. n

Articles similaires