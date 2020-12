La reprise de la pratique sportive en plein air aura lieu à partir de mardi, après l’adoption d’un protocole sanitaire anti-coronavirus par le Comité scientifique de suivi et de l’évaluation de la pandémie de COVID-19, indique dimanche un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Sont concernées par cette décision qui a été prise en coordination avec le Centre national de médecine du sport (CNMS), les activités sportives suivantes : athlétisme, cyclisme, tennis, aviron et canoë-kayak, voile, sports mécaniques, badminton, ski et sport de montagne, sports équestres et sports traditionnels. Pour rappel, le MJS avait annoncé le 9 juillet, comme première étape de reprise progressive, avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, à reprendre les entraînements avec le strict respect des mesures de protection. Il avait aussi autorisé, la semaine dernière, les clubs de football de Ligue 2 à reprendre les entraînements à partir de ce dimanche, alors que ceux de la Ligue 1 ont entamé la compétition au mois de novembre dernier. n

