Les masques de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, dont le port est «strictement obligatoire» depuis le premier jour de l’Aïd, continuent de faire parler d’eux notamment en ce qui concerne le prix. Cette problématique inquiète d’ores et déjà le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) qui crie à la spéculation sur les prix de ces masques qui font courir visiblement de nombreux citoyens qui par souci de prévention, qui pour éviter les poursuites encourues en cas de non-respect à cette restriction.

Le hic dans tout cela est que le prix des masques alternatifs ont été plafonnés à 40 DA l’unité alors qu’ils sont cédés dans certaines officines à plus de 80 DA, dénonce le Snapo pour qui les pharmaciens eux-mêmes font face à une spéculation. «La commercialisation de ce produit connaît une augmentation du fait de l’intervention de plusieurs intermédiaires entre le producteur et le pharmacien», explique le Snapo qui n’endosse pas la responsabilité de cette spéculation aux officinaux.

Mais plus que cette spéculation autour des prix, la pratique n’en génère pas moins d’autres perturbations dans la vente de ce produit si demandé en ces temps de crise sanitaire. «J’ai décidé de ne pas vendre les masques car leurs prix ont augmenté dépassant 80 DA l’unité alors qu’ils ont été plafonnés à 40 DA», témoigne un adhérent du Snapo. Récemment, le prix du masque «grand public» a été plafonné à 40 DA, avait indiqué le Pr Riad Mehiaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, ce qui est censé rassurer les citoyens qui s’inquiétaient sur leur disponibilité et sur leurs prix de commercialisation. Il a expliqué que le masque alternatif 11sera disponible en quantité suffisante et que son prix sera «plafonné à 40 DA», car le port du masque constitue «un élément salvateur» dans le plan de lutte contre l’avancée de la pandémie. Or, le plafonnement des prix n’a pas dissuadé les intermédiaires de spéculer, suscitant la colère et l’indignation de nombreux pharmaciens qui accusent ouvertement «les grossistes d’augmenter les prix entre 60 et 70 DA l’unité». Mars dernier, au lendemain de la déclaration des premiers cas de la Covid-19 dans le pays, beaucoup de pharmaciens ont décidé de ne plus proposer de masques à la vente, vu la forte spéculation qui les touche et de voir les pharmaciens «stigmatisés et taxés de spéculateurs». «Le pharmacien d’officine est un professionnel de la santé qui sur le plan sanitaire et professionnel est appelé à jouer son rôle dans des conditions pandémiques pareilles, mais il se retrouve otage des pratiques que subit le marché», souligne le Snapo.

«Les pharmaciens ne sont guère responsables des ruptures ou du manque de disponibilité de ces produits et surtout de l‘augmentation de leur prix», avait dit le président du Snapo, au début de la propagation du coronavirus. «Le Snapo tient à disculper les pharmaciens de toute pratiques de spéculation et souhaite l’intervention des pouvoirs publics pour la régulation des prix», avait soutenu le premier responsable du Snapo.

Il faut rappeler que dans le cadre de nouvelles mesures visant à enrayer la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a décidé de l’obligation du port du masque de protection, en toutes circonstances et, en particulier, dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque sera sanctionné, a mis en garde le chef du gouvernement.

