Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont saisi près de 2.000 sachets de lait pasteurisé subventionné destinés à la spéculation et arrêté un individu, a-t-on appris, samedi auprès de ce corps de sécurité. Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de la spéculation des marchandises et produits alimentaires, les éléments de compagnie territoriale de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale d’Oran, en collaboration avec le service de la police de la route, ont intercepté au niveau de la RN4, au niveau d’un barrage fixe à El Kerma, un camion frigorifique en provenance de Sidi Bel Abbes. Après le contrôle des documents du véhicule et sa fouille, les éléments des services de sécurité ont ainsi découvert une quantité de 1.995 sachets de lait subventionné. Deux infractions ont été relevées à l’encontre du propriétaire du camion contrevenant, celles de spéculation illicite et de vente de lait subventionné, en dehors de la chaîne de distribution. Le mis en cause sera présenté devant les instances judiciaires compétentes, une fois l’enquête achevée, selon la même source.

