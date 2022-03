Plus de 12 tonnes de semoule et de farine, ainsi que 265 litres d’huile de table, destinés à la spéculation, ont été saisis par la police à Ouadhias, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche la sûreté de wilaya dans un communiqué. Les quantités des produits saisis représentent 229 sacs de farine de 50 Kilos «destinés uniquement aux boulangeries», 24 sacs de semoule de 25 Kilos et 53 bidons d’huile de table de 5 litres. Ces produits étaient dissimulés dans deux locaux commerciaux, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ces produits ont été saisis dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la surenchère sur les produits alimentaires de large consommation, effectuée par les forces de police de la sûreté de daïra des Ouadhias. La saisie a été faite sur la base d’un renseignement faisant objet d’une vente spéculative pratiquée par des commerçants de la localité concernée, a relevé la même source. Les forces de police sont intervenues dans les deux commerces en question où il a été constaté «le flagrant délit de vente spéculative», de ces trois produits alimentaires. Les commerçants suspects pratiquaient une vente sous le comptoir de ces trois produits de large consommation, est-il précisé. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des commerçants impliqués dans ces affaires, a-t-on fait savoir. La même source a indiqué que dans le cadre de l’application de la loi contre la spéculation illicite, les services de police effectuent quotidiennement des opérations de contrôle des commerces à travers le territoire de la wilaya, des opérations sont aussi menées avec d’autres services dont la direction du commerce.(APS)

Articles similaires