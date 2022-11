Les services de sécurité de la wilaya de Tamanrasset, représentés par la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant de la Police judiciaire, ont saisi 6 camions poids lourds transportant une quantité considérable de produits alimentaires de large consommation destinés à la spéculation et à la contrebande, a-t-on appris auprès de la cellule de presse et des relations publique de la sûreté de wilaya de Tamanrasset. Selon la même source, il s’agit de 68 tonnes de farine, 21.400 litres d’huile de table, 18 tonnes de sucre et 1.700 kg de pâtes alimentaires, en sus de 2.800 litres de gasoil. 7 suspects ont été arrêtés. L’opération fait suite à des informations parvenues aux services de la sûreté concernant un groupe d’individus qui s’adonnent à la contrebande de produits alimentaires de large consommation via des pistes non goudronnées vers l’extérieur du pays.

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes qui ont prononcé une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2.000.000 Da à leur encontre. n

