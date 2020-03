Quelques heures avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures et des restrictions de déplacements pour lutter contre le coronavirus, des habitants d’Alger ont fait leurs bagages pour s’installer en dehors de la capitale. Ils voulaient partir avant d’en être empêchés pour au moins deux semaines. Hier, ils étaient des centaines à prendre d’assaut la gare routière du Caroubier (Alger) à destination de plusieurs wilayas du pays.

Sur place, des milliers de voyageurs passaient systématiquement par le contrôle sanitaire plus qu’obligatoire, en cette période où le coronavirus gagne des espaces, notamment à travers les lieux à dense fréquentation, comme c’est le cas au niveau de la gare routière du Caroubier. Des agents pointent au seuil de l’édifice, munis de caméras thermiques pour détecter toute température corporelle anormale parmi cette cohue.

Dans deux longues files d’attente, des citoyens de tous âges attendaient chacun son tour d’être contrôlés avant d’accéder à l’intérieur de la plus grande gare à l’échelle nationale, s’étendant sur une superficie de 8,3 ha et accueillant plus de 2 000 voyageurs par jour.

A la mi-journée, aucun cas suspect n’a finalement été détecté et le contrôle se poursuivait en toute rigueur et sérénité, même si quelques voyageurs ont fait part de leur inquiétude face à la caméra thermique. « Cela fait quelques mois que je n’ai pas vu les miens, je ne peux pas accepter qu’on me transfère vers un lieu de confinement pendant deux semaines », stresse une jeune femme qui passe par l’opération de contrôle. Un voyageur tout proche de la scène n’hésite pas à lui reprocher « inconscience et immaturité ». « Il n’est pas question qu’on passe sans être contrôlé. Ce test est indispensable. Il sauvera des vies même si cela vous coûtera d’être cloîtrée pendant quelques jours », lui répond-il en lui rappelant que le Covid-19 a fait 15 victimes dans le pays et plus de cent cas confirmés. « Cette mesure est appliquée depuis février dernier dans l’ensemble des aéroports du pays », ajoute un autre voyageur. Des remontrances qui semblent convaincre la jeune femme à prendre le contrôle au sérieux et à en détecter une efficace mesure pour prévenir contre la propagation du virus dans notre pays.

Toutefois, si les voyageurs acceptaient de se soumettre au test, la distance nécessaire entre chacun d’eux pendant leur attente n’a été que rarement respectée. Pourtant, les professionnels de santé, tout comme les pouvoirs publics, ne cessent de rappeler les règles à respecter face à des citoyens qui continuent à en faire fi, prenant à la légère les dangers du coronavirus.

« Malgré les alertes, on n’arrive pas à mesurer la gravité de la situation et on continue à se rassembler en augmentant le risque de transmission du Covid-19 dans ce type de file ou en se rendant dans les cafés et les restaurants », s’énerve un voyageur. Hier, l’Association de protection des consommateurs et de son environnement (Apoce) a alerté de ce type de comportements qu’elle juge « irresponsable ». L’association a insisté sur les conséquences des files d’attente constatées devant les bureaux de poste à travers plusieurs régions du pays. Elle a même invité ses membres à « ne plus participer dans les opérations de désinfection des lieux publics » comme elle fait ces derniers jours.

Face aux risques encourus par ce type de comportement, l’association n’hésite pas à rappeler que la loi prévoit «des peines allant de 3 000 à 6 000 dinars et une incarcération de trois jours contre quiconque enfreint les procédures et décisions prises par l’autorité administrative des différents arrêtés ».